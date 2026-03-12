Guerra en Oriente Próximo
Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica para contener la escalada del petróleo
EFE
Nueva York
El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los preciosdel crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.
"El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", explicó el Departamento.
