Sube más de un 6%
El petróleo vuelve a rondar los 100 dólares pese a la liberación de un tercio de las reservas mundiales
El crudo sigue desbocado en los mercados internacionales, después de que las renovadas tensiones en Oriente Medio hayan pesado más que el alivio temporal propuesto por la AIE
A pesar de la histórica decisión tomada ayer por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que supuso la liberación de 400 millones de barriles de petróleo, la mayor descarga de su historia, el crudo sigue sin dar tregua en los mercados internacionales. Pese a que los países del G7 han apoyado la decisión del organismo y ya se preparan para aliviar el mercado, en las primeras horas de la mañana de este jueves, el petróleo subía más de un 6% en ambas de sus cotizaciones. Por su parte, el Barril Brent ganaba un 6,28%, posicionándose alrededor de los 97,7 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, experimentaba a su vez un alza del 6,20%, colocándose en el territorio de los 92 dólares.
Los 400 millones de barriles que la AIE ha acordado liberar suponen aproximadamente un tercio de las reservas mundiales del organismo, y buscaban aliviar la escasez de petróleo producida por la clausura del estrecho de Ormuz, un paso clave por el que cada día transita un 20% de todo el crudo consumido a nivel mundial. Sin embargo, dado el recrudecimiento de la tensión en Irán, de poco ha servido el anuncio de la AIE, que se dibuja más como una solución transitoria que no afectará al problema de fondo: la inoperabilidad del estrecho.
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
- El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro
- Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros
- Del Benidorm Fest a la verbena gallega: El Combo Dominicano recupera a su estrella
- Una pasarela salvará la senda entre Milladoiro y la Intermodal de Santiago
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja