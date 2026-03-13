BBVA impulsa la economía gallega con más de 3.500 millones en nueva financiación

BBVA refuerza su compromiso con el tejido empresarial de Galicia en un año clave, concediendo más de 3.500 millones de euros en nueva financiación a empresas gallegas, un aumento del 17,8% respecto a 2024. La entidad no solo incrementa su crédito, sino que también consolida su liderazgo en captación de clientes, especialmente entre pymes, donde una de cada cuatro en España decide trabajar con el banco. Este crecimiento se traduce en una apuesta estratégica por combinar soluciones financieras, innovación tecnológica y acompañamiento especializado, diseñadas para facilitar el día a día de grandes empresas, pymes y autónomos, impulsando la competitividad y el crecimiento económico de la región.

BBVA ofrece herramientas como BBVA Cobros, una aplicación móvil que convierte el smartphone en terminal punto de venta, aceptando pagos con tarjeta y Bizum de manera sencilla y con control diario de los cobros. Además, el banco continúa apoyando la creación de empresas con un servicio integral digital que permite constituir sociedades, gestionar todos los trámites administrativos y firmar la escritura notarial online, beneficiando ya a más de 1.000 empresas. La entidad también impulsa la adopción de inteligencia artificial en pymes mediante licencias gratuitas de ChatGPT Business, para automatizar procesos, mejorar la eficiencia y liberar tiempo para actividades de mayor valor añadido, dentro de una estrategia que combina tecnología, sostenibilidad y acompañamiento especializado.

El banco mantiene un compromiso firme con el desarrollo económico y social de Galicia y España, apoyando a autónomos, emprendedores y empresas, fomentando el relevo generacional en la agricultura y asegurando que la ubicación geográfica no sea un obstáculo para el crecimiento empresarial. Gracias a esta combinación de financiación, innovación tecnológica y atención personalizada, BBVA refuerza su posición como motor de desarrollo en la región y referente en la transformación digital del sector financiero.

Noticias relacionadas

Motor del crecimiento empresarial gallego

Con esta estrategia, la entidad no solo concede crédito, sino que aporta herramientas digitales, formación tecnológica y soluciones integrales que facilitan la gestión diaria de empresas y autónomos, consolidando su liderazgo y apoyando la sostenibilidad y competitividad del tejido productivo gallego.