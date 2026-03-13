Coste de la vida
La bajada de la electricidad moderó el IPC en febrero pendiente de la escalada inflacionista prevista para marzo
Los precios de la luz permitieron que el indicador, que no recoge todavía el impacto de la guerra de Irán, se mantuviera el mes pasado en el 2,3%
A la espera de lo que pueda suceder en marzo, cuando ya podrían notarse los efectos de la guerra en Oriente Próximo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el Índice de Precios de Consumo (IPC) de febrero, que tal y como se había ya adelantado, se mantuvo en el 2,3%. Esta estabilidad, según el Ministerio de Economía, es fruto de la bajada de los precios de la electricidad, que contrarrestó las subidas de prácticamente todo lo demás: combustibles, restauración y alimentos.
La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos no elaborados- también se mantuvo en febrero, en el 2,7%, una décima más respecto al dato de enero.
Por sectores, los alimentos experimentaron el mes pasado una subida del 3,2% respecto al mismo periodo de 2025, lo que supone casi un punto más que el índice general. Pero el incremento más fuerte del IPC de febrero lo registraron los servicios de alojamiento (+8,3%) y los de transporte de viajeros (+7,6%), según reflejan los datos del INE. El agua y otros suministros para la vivienda se encarecieron un 6,3%, mientras que el gas y los combustibles bajaron un 1,1%.
Camino de un nuevo repunte
El departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo, que valora positivamente el dato de febrero, no es ajeno a que tras el periodo de calma de los últimos 12 meses puede sufrir una importante sacudida y ya ha iniciado la ronda de contactos con los sectores económicos más afectados por la subida de precios de los combustibles registrada tras el estallido del conflicto bélico. Así, el titular de Economía ya ha adelantado este viernes, en una entrevista en RNE, que su intención es aplicar rebajas fiscales en electricidad, pero de momento no en alimentación, pese a que cada vez hay más voces que reclaman la eliminación del IVA en los productos básicos de la cesta de la compra.
Sea como fuere, aunque se adopten medidas para paliar el impacto de la guerra, eso no quitará, según afirman algunos analistas, que el próximo IPC, el de marzo (cuyo dato adelantado se conocerá dentro de 15 días), experimente una subida que se prevé importante. Para la fundación Funcas, por ejemplo, "en el supuesto de un conflicto limitado a tres meses, se estima que el IPC podría elevarse por encima del 3% de aquí al verano", es decir un punto por encima de los objetivos marcados por el Banco Central Europeo (BCE) para España, que a principios de año eran del 2%. Existe, con todo una previsión bastante más pesimista, "si la contienda se prolongara por más tiempo, o si se destruyeran instalaciones e infraestructuras clave dando lugar a disrupciones importantes en los flujos de productos energéticos", que harían que "el escenario fuera significativamente más negativo", percibe Funcas.
- Sirat', del gallego Óliver Laxe, suma un premio clave en su camino a los Premios Oscar 2026
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
- Muere Antón Louro, figura clave del PSdeG en la llegada de Touriño al poder
- El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro
- Crujeiras, primera rectora de Galicia, consolidó su triunfo entre el profesorado: Flores solo la superó en cuatro facultades
- La ola de robos señala por error a una repartidora en Teo: 'Por favor, non me insultedes cando me vexades