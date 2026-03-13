Una plataforma gallega impulsada por Mestrelab Research facilitará el análisis y reutilización de datos científicos complejos

La creciente digitalización de la investigación científica está generando enormes volúmenes de información que requieren herramientas avanzadas para su gestión y análisis. En este contexto surge SCI-DATA, una nueva plataforma tecnológica desarrollada en Galicia que busca transformar la forma en la que se procesan y aprovechan los datos científicos en sectores como el farmacéutico, químico y de ciencias de la vida.

La iniciativa está impulsada por la empresa gallega Mestrelab Research S.L.U., compañía con sede en Santiago de Compostela y referente mundial en el desarrollo de software para el procesamiento y análisis de datos científicos. El proyecto pretende ofrecer una solución avanzada y escalable para gestionar grandes volúmenes de información analítica generada en proyectos de investigación y desarrollo (I+D).

Uno de los principales retos del sector es que muchos de estos datos —procedentes de técnicas como la espectroscopía, cromatografía o espectrometría— se almacenan actualmente en formatos heterogéneos, obsoletos o poco interoperables, lo que dificulta su reutilización y explotación científica. La plataforma SCI-DATA nace precisamente para resolver este problema mediante herramientas que permitan leer, procesar, estandarizar, analizar y reutilizar este tipo de información de forma eficiente.

El desarrollo de esta tecnología se enmarca dentro de iniciativas estratégicas de la Unión Europea orientadas a impulsar la digitalización, la innovación tecnológica y la economía del dato. El proyecto cuenta con financiación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU.

Además, SCI-DATA forma parte del Programa de ayudas para productos y servicios tecnológicos de Espacios de Datos, una iniciativa destinada a impulsar infraestructuras digitales que permitan integrar y compartir datos complejos en entornos científicos e industriales, reforzando la competitividad tecnológica de Europa.

La plataforma seguirá los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), que buscan garantizar que los datos científicos puedan ser localizados, accesibles, interoperables y reutilizables. Entre la información que podrá gestionar se encuentran datos generados mediante tecnologías como Resonancia Magnética Nuclear (RMN), cromatografía líquida y de gases con espectrometría de masas (LC/GC-MS), así como espectroscopía UV-Vis, Raman e infrarroja (IR).

El objetivo es facilitar que investigadores y empresas puedan extraer nuevo conocimiento a partir de grandes conjuntos de datos, acelerando procesos de innovación en ámbitos como el desarrollo de medicamentos, materiales o nuevos compuestos químicos.

El proyecto se desarrolla dentro del ecosistema del Hub de Innovación Digital DATAlife, una iniciativa que promueve la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y administraciones públicas para impulsar la digitalización en el ámbito de las ciencias de la vida.

Además, la iniciativa cuenta con el respaldo del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), impulsor del demostrador de espacio de datos multisectorial One Health DATAlife, así como con el interés de diversas organizaciones académicas, industriales y tecnológicas, que consideran esta tecnología clave para el futuro de la gestión de datos científicos.