Strow Sistemas lleva los sistemas gallegos de fachadas ventiladas a cuatro continentes
La Xunta de Galicia, junto a Tecnópole, impulsa el programa Galicia Avanza, que ha abierto nuevas oportunidades para Strow Sistemas, empresa gallega especializada en sistemas de anclaje para fachadas ventiladas
El programa de aceleración para la internacionalización de pymes gallegas, Galicia Avanza, impulsado por la Xunta de Galicia y Tecnópole, ha abierto nuevas oportunidades a empresas innovadoras de toda la comunidad. Entre ellas destaca Strow Sistemas, con sede en Carballo, especializada en sistemas de anclaje para fachadas ventiladas. Con más de 30 años de trayectoria, la compañía desarrolla soluciones técnicas innovadoras que optimizan el rendimiento de estas fachadas, combinando diseño funcional, seguridad, durabilidad y cumplimiento de la normativa vigente. Además, ha dejado atrás los sistemas de acero, más pesados y complejos de instalar, para apostar por el aluminio con tratamientos avanzados contra la corrosión, ofreciendo también fabricaciones a medida y un servicio integral de estudio y asistencia técnica para cada proyecto.
Sus sistemas ya están instalados en más de 3 millones de metros cuadrados de fachadas en España, y su presencia internacional se extiende a varios países de Europa, África, Asia y América, adaptando cada solución a las necesidades de cada mercado. En el marco de Galicia Avanza, Strow Sistemas desarrolló un plan específico para el Reino Unido, que incluyó estudio sectorial, prospección comercial, posicionamiento digital, registro de marca y acciones de visibilidad en medios especializados, culminando con su participación en la feria internacional Futurebuild en Londres.
La compañía se ha consolidado como un referente del sector a nivel nacional y continúa su expansión internacional, impulsando el talento gallego y demostrando la capacidad de las empresas tecnológicas de Galicia para competir en el mercado global.
Tecnópole, impulsor del talento y la innovación
El Parque Tecnológico de Galicia – Tecnópole, sociedad participada por la Xunta a través de la Consellería de Economía e Industria, lleva más de tres décadas apoyando la innovación y el desarrollo sostenible. Con su centenar de empresas tecnológicas y centros de I+D, Tecnópole apuesta por la igualdad de género, la divulgación científica y la promoción del talento gallego en el ámbito internacional.
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