Televés refuerza su apuesta por el sector hotelero con 130 proyectos de digitalización en España durante 2025

La transformación digital del sector hotelero continúa avanzando a gran velocidad y las empresas tecnológicas especializadas en conectividad y servicios audiovisuales están jugando un papel clave en este proceso. En este contexto, la compañía gallega Televés ha reforzado durante 2025 su posicionamiento en el ámbito hospitality, con un total de 130 proyectos ejecutados en España que han permitido dotar de tecnología avanzada a 18.897 habitaciones en distintos tipos de establecimientos vinculados al alojamiento y la atención al huésped.

Este volumen de actividad refleja la creciente demanda del sector por soluciones que permitan mejorar la conectividad, el entretenimiento y la experiencia digital del huésped. Además, confirma la consolidación de la propuesta tecnológica de la empresa, capaz de adaptarse a instalaciones de distinta escala, con una media de 145 habitaciones por proyecto, lo que evidencia su capacidad para abordar despliegues de tamaño medio y gran dimensión.

El análisis por tipología de edificio muestra un claro protagonismo del segmento hotelero. Los hoteles concentran 85 proyectos, con 13.564 habitaciones equipadas, lo que los convierte en el principal motor de adopción de las soluciones tecnológicas desarrolladas por la compañía. No obstante, la presencia de la empresa también se extiende a otros ámbitos vinculados al alojamiento y la atención al usuario, como hospitales, residencias de estudiantes, residencias de mayores, clínicas, complejos deportivos o edificios residenciales, donde sus sistemas permiten modernizar las infraestructuras de comunicación y servicios audiovisuales.

En el plano tecnológico, una de las tendencias más destacadas del último año es la consolidación de las redes de fibra óptica GPON como infraestructura de referencia dentro del sector hospitality. Con 35 proyectos y más de 4.200 habitaciones conectadas, esta arquitectura se posiciona como una plataforma capaz de soportar simultáneamente servicios audiovisuales, conectividad IP y nuevas aplicaciones digitales, ofreciendo mayor capacidad, eficiencia y escalabilidad para los establecimientos.

La televisión de la habitación, nuevo centro de experiencia digital

En cuanto a los servicios audiovisuales, la tecnología IPTV, integrada en las soluciones ArantiaTV, se mantiene como el pilar central de la experiencia digital del huésped. Durante el último año se han instalado 75 sistemas IPTV, que suman 11.691 habitaciones equipadas con esta tecnología, lo que permite a los hoteles ofrecer contenidos personalizados y servicios más flexibles, alineados con los hábitos de consumo digital actuales.

A esta oferta se suman otras soluciones orientadas a mejorar la experiencia conectada dentro de los establecimientos. Entre ellas destaca ArantiaCast, que permite a los huéspedes reproducir en la televisión de la habitación contenidos directamente desde sus propios dispositivos móviles. Esta funcionalidad está presente en 30 proyectos, en muchos casos como servicio principal y en otros integrada junto a diferentes soluciones audiovisuales.

Por su parte, la conectividad WiFi continúa siendo un elemento esencial dentro de la infraestructura digital de los hoteles y otros espacios de alojamiento. Las soluciones inalámbricas de la compañía están presentes en 25 proyectos, bien como servicio independiente o combinadas con otras plataformas tecnológicas.

Con este conjunto de soluciones —que integran redes GPON, plataformas IPTV, conectividad WiFi y servicios avanzados de entretenimiento digital— la compañía refuerza su papel como socio tecnológico para la digitalización del sector hospitality. Un ecosistema que permite a hoteles y otros espacios de alojamiento modernizar sus infraestructuras, optimizar la gestión de servicios y mejorar la experiencia del huésped, cada vez más digital y conectado.