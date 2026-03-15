La incertidumbre por la guerra de Irán lleva a casi la mitad de los empresarios españoles a replantear su crecimiento

El deterioro del contexto geopolítico ya está teniendo un impacto directo en las estrategias de las empresas españolas. El 44% de los empresarios asegura que ya está diseñando nuevas vías de crecimiento para adaptarse a la incertidumbre: un 34% afirma haberlo hecho ya y otro 10% prevé hacerlo en breve. Además, un 36% asegura que está estudiando la situación antes de tomar una decisión. Así lo recoge el informe Perspectivas 2026, elaborado por KPMG en colaboración con CEOE.

Los cambios afectan sobre todo a aquellas áreas más ligadas a la internacionalización, como la expansión exterior y las inversiones, así como a actividades más expuestas a las cadenas globales de valor, entre ellas los proyectos de innovación y tecnología o las alianzas estratégicas.

La preocupación empresarial, sin embargo, no se limita al escenario internacional. Los directivos consultados también señalan factores internos como la incertidumbre política, la inseguridad jurídica y los cambios regulatorios entre las principales amenazas para la economía española en 2026. En este sentido, el 62% reclama un marco jurídico y regulatorio más estable que refuerce la confianza de empresas e inversores, mientras que el 38% pide una mayor simplificación administrativa.

El presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, subraya que los líderes empresariales son conscientes de la vulnerabilidad de la Unión Europea por su dependencia de terceros países. A su juicio, esa situación está detrás de uno de los riesgos más señalados por los encuestados: la pérdida de competitividad.

En la misma línea, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, defiende la necesidad de un entorno de confianza, estabilidad y moderación que permita a las empresas afrontar los desafíos pendientes y seguir actuando como motor de riqueza, empleo y modernización.

La competitividad, principal preocupación en Europa

El estudio también analiza la percepción de los empresarios sobre los retos de la Unión Europea. Para el 41% de los encuestados, la pérdida de competitividad es, junto con el encarecimiento de las materias primas, una de las principales consecuencias negativas de la dependencia europea de terceros países. De hecho, se trata del riesgo empresarial que aparece con mayor frecuencia en las respuestas y figura también entre las mayores amenazas para la economía española.

En cuanto a la llamada autonomía estratégica, el 52% de los directivos considera urgente avanzar en autonomía energética, el 51% pide reforzar la soberanía en inteligencia artificial y el 50% reclama más capacidades industriales.

Buenas perspectivas para los próximos doce meses

Pese a este escenario, las expectativas empresariales para el próximo año son favorables. El 49% de los directivos cree que la situación de su empresa mejorará en los próximos doce meses. El mayor grado de optimismo se concentra en aeroespacial y defensa, donde el 80% prevé mejores resultados, seguido de tecnología, con un 65% y el sector inmobiliario, con un 58%.

Si se observa la percepción sobre la situación actual, los directivos de banca, turismo, inmobiliario y aeroespacial y defensa son los más positivos: nueve de cada diez califican el momento de su empresa como bueno o excelente. En cambio, en sectores como alimentación y bebidas, industria, química y, especialmente, automoción, las perspectivas son más prudentes. En estos ámbitos pesan factores como las tensiones comerciales, el coste de la energía, el encarecimiento de las materias primas y la competencia global, con especial intensidad en el automóvil.

En ventas, el 73% de los encuestados espera aumentar su facturación en 2026, dos puntos más que en el informe del año anterior, y un 31% prevé crecer por encima del 5%. En inversión, el 58% asegura que elevará el gasto destinado a este capítulo, cinco puntos más que en 2025. Además, el 45% anticipa un aumento de plantilla, frente al 42% registrado el año pasado.

Por territorios, Baleares, la Comunidad Valenciana y Canarias son las comunidades donde los empresarios comparten unas mejores previsiones tanto de ventas como de contratación.

La percepción sobre la economía española también mejora ligeramente. Por primera vez desde el inicio de la década, los empresarios que califican la situación como buena o excelente superan a quienes la consideran regular, aunque por un margen muy estrecho: el 45% frente al 43%.

La IA gana peso en las inversiones

La inteligencia artificial se consolida como uno de los principales destinos de inversión empresarial. Las compañías están apostando por esta tecnología sobre todo para ganar eficiencia operativa: así lo cree el 79% de los directivos, que también destacan la automatización de procesos y la innovación entre sus principales ventajas. Las áreas donde más se está aplicando son operaciones, marketing y ventas, además de tecnología y seguridad.

Al mismo tiempo, la rápida implantación de la IA y el aumento de las tensiones geopolíticas están reforzando la preocupación por la ciberseguridad. Las empresas ponen el foco en la protección de datos, sistemas e información corporativa para detectar y mitigar vulnerabilidades. De hecho, el 29% de los directivos señala los ciberataques como uno de sus mayores temores, un porcentaje que escala hasta el 71% en Banca y al 47% en Seguros, dos sectores especialmente avanzados en el uso de tecnologías emergentes y con alto volumen de información sensible.

Talento y transformación digital

El informe vuelve a poner de relieve la relación entre transformación digital y gestión del talento. La mitad de los directivos considera que las capacidades existentes dentro de la organización y la resistencia al cambio de parte de los profesionales frenan el avance de ese proceso.

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El estudio Perspectivas 2026, que se publica desde 2009, alcanza este año su vigésimo segunda edición. En esta ocasión han participado 1.238 empresarios y directivos de 23 sectores y de todas las comunidades autónomas, que respondieron a una encuesta online realizada entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.