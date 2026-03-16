Más de 450 personas participarán en el programa de educación financiera de Abanca y Afundación

La educación financiera gana cada vez más peso en un contexto marcado por la digitalización, el auge de las estafas online y la creciente complejidad del sistema económico. Con este objetivo, Abanca y su obra social, Afundación, han puesto en marcha un programa especial de actividades con motivo de la Global Money Week 2026, una iniciativa internacional coordinada por la OCDE que busca promover hábitos financieros responsables desde edades tempranas.

Las actividades comenzaron este lunes y se prolongarán durante toda la semana bajo el lema “Smart Money Talks”, con un conjunto de acciones que llegarán a más de 450 personas entre estudiantes y colectivos sociales. El programa refuerza las iniciativas que el banco desarrolla durante todo el curso escolar para fomentar decisiones económicas informadas, responsables y seguras.

La propuesta más destacada de esta edición es el “Maratón de retos financieros”, una experiencia educativa gamificada diseñada para acercar la educación financiera a los jóvenes de una forma práctica y participativa. Durante estas sesiones, el alumnado deberá enfrentarse a diferentes desafíos adaptados a su edad, con el acompañamiento de directivos de Abanca en cada territorio.

La actividad llegará esta semana a centros escolares de nueve ciudades españolas: Vigo, Santander, Lugo, Ourense, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Mérida y León. En los cursos de Educación Primaria se trabajarán conceptos como la planificación económica o el consumo responsable, mientras que en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se abordarán cuestiones más complejas, como la prevención de estafas, las ciberamenazas o la manipulación digital a través de deepfakes e inteligencia artificial.

Además de las dinámicas educativas, directores y directoras del banco se desplazarán a los centros participantes para compartir su experiencia profesional, resolver dudas del alumnado y analizar situaciones reales relacionadas con la gestión económica y financiera.

Inclusión financiera y apoyo a colectivos vulnerables

Como principal novedad de esta edición, Abanca y Afundación desarrollarán también talleres dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, en colaboración con Cruz Roja. Bajo el título “Tu dinero y tus decisiones”, estas sesiones se celebrarán durante la semana en Redondela, Ponteareas y A Coruña.

El objetivo es ofrecer herramientas prácticas para la gestión del dinero en la vida cotidiana, reforzar la seguridad digital y prevenir situaciones de sobreendeudamiento, al tiempo que se informa a los participantes sobre sus derechos dentro de un sistema financiero cada vez más complejo.

Programas educativos durante todo el año

El programa de la Global Money Week se completa con otras iniciativas que el banco desarrolla de forma habitual en el ámbito de la educación financiera. Entre ellas destacan las sesiones de “Tus finanzas, tu futuro”, impulsadas por la Asociación Española de Banca (AEB) y Junior Achievement, que se celebrarán en centros educativos de A Coruña, Viveiro y Sevilla.

Asimismo, se organizará una nueva sesión del programa Money Sport, dirigido a jóvenes deportistas de la cantera del RC Deportivo. Esta iniciativa busca proporcionar a los adolescentes herramientas para gestionar sus finanzas de forma responsable, especialmente a quienes puedan desarrollar una carrera profesional en el deporte.

Con este conjunto de acciones, Abanca y Afundación refuerzan su apuesta por fomentar una cultura financiera más sólida, orientada a formar ciudadanos con mayor capacidad crítica y preparados para gestionar su salud financiera a lo largo de toda la vida.