Sabadell Gallego y CEG impulsan la inversión empresarial en Galicia con una línea de financiación de 300 millones

El acceso a financiación se ha convertido en uno de los factores clave para que las empresas puedan afrontar los cambios económicos y tecnológicos de los últimos años. En este contexto, Sabadell Gallego y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han decidido reforzar su colaboración para facilitar inversiones que ayuden a modernizar el tejido productivo de la comunidad.

Ambas entidades firmaron este lunes en Santiago un acuerdo para poner a disposición de las empresas gallegas una línea de financiación de 300 millones de euros, dirigida principalmente a pymes y autónomos que quieran desarrollar proyectos de inversión. El objetivo es apoyar iniciativas que impulsen la actividad empresarial, especialmente aquellas vinculadas a la sostenibilidad medioambiental, la innovación y la transformación tecnológica.

Las empresas que estén identificadas como miembros de la CEG podrán acceder además a condiciones preferentes dentro de esta línea de financiación, lo que busca facilitar que un mayor número de compañías puedan poner en marcha nuevos proyectos o ampliar los ya existentes.

El acuerdo fue firmado por el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, y por el director general de Sabadell Gallego, Pablo Junceda, en un momento que ambas partes consideran especialmente relevante para el desarrollo económico. La iniciativa pretende ayudar a las empresas a adaptarse a un entorno marcado por la incertidumbre económica, los cambios tecnológicos y la necesidad de avanzar hacia modelos productivos más sostenibles.

Juncedas y Vieites sellan el convenio / cedida

“Con este acuerdo estamos abriendo una nueva etapa de crecimiento y reactivación en Galicia”, señaló Junceda durante la firma. El directivo destacó que el banco busca reforzar su papel como entidad cercana al tejido empresarial gallego, facilitando que las compañías puedan afrontar inversiones necesarias para competir en un mercado cada vez más exigente.

Según explicó, la digitalización y la transición hacia modelos más sostenibles “ya no son una opción, sino una necesidad para sobrevivir y competir”, por lo que disponer de financiación resulta clave para que las empresas puedan afrontar estos procesos de transformación.

Apoyo al tejido empresarial

En la misma línea, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, destacó que la renovación de este convenio consolida una colaboración estable entre ambas entidades en favor del tejido empresarial de la comunidad. A su juicio, la iniciativa permitirá que muchas empresas puedan acceder a recursos financieros que faciliten inversiones estratégicas.

Vieites subrayó además que Sabadell Gallego forma parte del Consejo Asesor de la CEG, lo que refleja —según indicó— el compromiso de la entidad financiera con el desarrollo económico de Galicia y con las necesidades reales de las empresas de la comunidad.

Con esta nueva línea de financiación, ambas entidades aspiran a reforzar la capacidad de inversión del tejido empresarial gallego y a impulsar proyectos que contribuyan a la modernización y competitividad de la economía gallega.