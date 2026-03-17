Banco Sabadell y la Asociación Área Empresarial do Tambre impulsan la competitividad de empresas y startups del Biopolo de A Sionlla

La Asociación Área Empresarial do Tambre y Banco Sabadell han cerrado un acuerdo de colaboración destinado a impulsar la competitividad de las empresas y startups del Biopolo Sionlla. La firma tuvo lugar este martes en el Centro de Servicios Innovadores para Empresas Biotecnológicas (CSIEB), en Santiago de Compostela, con la presencia del presidente de la Asociación, José Fernández Alborés, y del director regional Galicia Norte de Banco Sabadell, David Martís Sánchez, quienes recorrieron las instalaciones y laboratorios del polo biotecnológico.

El convenio tiene como objetivo difundir el catálogo de soluciones financieras de Banco Sabadell entre las empresas asociadas y emprendedores del Tambre, en condiciones especiales, para facilitar su crecimiento, fortalecer su talento emprendedor y reforzar su presencia en el sector biotecnológico. La colaboración también subraya el compromiso del banco con el desarrollo del tejido empresarial gallego y con la dinamización de startups y empresas tecnológicas del Biopolo.

La difusión del acuerdo se realizará a través de la web de la Asociación y mediante correos electrónicos a los asociados, proporcionando información detallada sobre productos y servicios financieros orientados tanto a la gestión personal como a la actividad profesional. Además, Banco Sabadell participará en eventos y jornadas organizadas por la Asociación para ampliar la visibilidad de esta colaboración.

Soluciones para el crecimiento

El catálogo financiero incluye servicios para la gestión diaria de empresas, soluciones especializadas para startups, scaleups y empresas tecnológicas, opciones de financiación y apoyo en negocios internacionales, aprovechando la red global del banco. Esta iniciativa permitirá que las empresas del Tambre accedan a herramientas y recursos para consolidar su actividad, acelerar su expansión y potenciar la innovación dentro del ecosistema del Biopolo Sionlla.