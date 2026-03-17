BBVA incrementó más del 60% la financiación a comunidades en 2025 para rehabilitar edificios en España

BBVA cerró 2025 con un incremento superior al 60% en el volumen de financiación destinado a comunidades de propietarios en España respecto al año anterior, un crecimiento que refleja la mayor actividad en rehabilitación y mejora de edificios residenciales, especialmente en actuaciones vinculadas a la eficiencia energética y la accesibilidad.

La demanda ha estado impulsada por la necesidad de modernizar inmuebles con varios años de antigüedad, así como por el efecto de las ayudas públicas y los fondos europeos Next Generation EU, convirtiendo la financiación en un elemento clave para facilitar la ejecución de las obras. Según Mark Eaves, director de Comunidades de Propietarios de BBVA en España, “2025 ha sido un año de consolidación para la rehabilitación de edificios. Cada vez más comunidades valoran mejoras que reduzcan el consumo energético y aumenten el confort, y para ello es fundamental contar con soluciones financieras adaptadas”.

BBVA ofrece un acompañamiento especializado durante todas las fases del proyecto, desde el análisis inicial hasta la formalización de la financiación, permitiendo dar respuesta a operaciones complejas que implican distintos intervinientes y, en muchos casos, la tramitación de subvenciones públicas. La entidad puede financiar hasta el 100% del importe de la obra, con plazos de hasta quince años, posibilidad de periodos de carencia y sin necesidad de avales individuales por parte de los vecinos. Además, proporciona información sobre ayudas disponibles para optimizar el coste final de las actuaciones.

La mayor parte de la financiación formalizada en 2025 se destinó a proyectos de mejora de la eficiencia energética, como el aislamiento de fachadas, la sustitución de sistemas de calefacción o la incorporación de soluciones como la aerotermia. También destacan las inversiones en accesibilidad, especialmente la instalación y modernización de ascensores.

Para apoyar la toma de decisiones, BBVA pone a disposición de las comunidades herramientas digitales como un simulador de obras de eficiencia energética, que permite estimar el ahorro potencial y las cuotas de financiación antes de su aprobación en junta.

La rehabilitación del parque residencial continúa ganando relevancia en España, tanto por su impacto en el consumo energético como en la mejora del confort y la calidad de vida de los vecinos, haciendo del asesoramiento y la financiación adecuada un factor determinante para el éxito de los proyectos.