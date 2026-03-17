Gadisa Retail logra la valorización del 99,5% de sus residuos y apuesta por la economía circular

Coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje, GadisaA Retail ha puesto en valor su avance hacia un modelo más sostenible al lograr la valorización del 99,5% de los residuos generados en su sede central, situada en el polígono de Piadela (Betanzos), donde la compañía está cada vez más cerca del objetivo de cero residuos.

Este avance ha sido reconocido, por tercer año consecutivo, con la certificación “Residuo Zero” de Saica Natur, auditada por TÜV SÜD, que acredita que prácticamente la totalidad de los residuos reciben una segunda vida útil.

La empresa gallega sitúa la economía circular como uno de los ejes de su estrategia, basada en el uso responsable de los recursos, la logística inversa, la apuesta por proveedores locales y la eficiencia energética. En su operativa diaria aplica el modelo de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, con especial atención a la gestión del stock para evitar el desperdicio alimentario.

Interior de la sede central de Gadisa / cedida

Uno de los ejemplos más destacados es la gestión del papel y cartón, del que recicla el 100%. Cada año, unas 7.100 toneladas se transforman en más de 37 millones de cajas reciclables, parte de las cuales regresan a los Supermercados Gadis como embalaje para pedidos a domicilio.

En el caso del plástico, la compañía ha reciclado cerca de 700 toneladas, convertidas en más de 3 millones de metros cuadrados de film estirable, además de valorizar los residuos no reciclables para generar energía, equivalente al consumo anual de 74 hogares.

En conjunto, incluyendo también su plataforma logística de Medina del Campo, GADISA Retail ha reintroducido en la cadena de valor más de 8.600 toneladas de cartón y 820 toneladas de plástico, consolidando su apuesta por un modelo más eficiente y sostenible.