Galicia potencia su minería con proyectos clave y 3.600 empleos consolidados

La minería ha dejado de ser un sector del pasado para convertirse en una pieza estratégica del futuro europeo. Este martes se celebró una jornada en Santiago organizada por Aminer junto con la Cámara Oficial Minera de Galicia (COMG), en la que se destacó que Galicia busca ganar protagonismo apoyándose en su riqueza geológica, sus proyectos en desarrollo y un sector que reclama más agilidad administrativa, en un contexto marcado por la transición energética y la necesidad de reducir la dependencia exterior.

La sesión, titulada De Galicia a Europa: marco normativo y tramitación administrativa para una minería estratégica, analizó el marco normativo y la situación administrativa del sector en Galicia y Andalucía, con la participación del director Xeral de Enerxía e Minas da Xunta de Galicia, Pablo Fernández, y del director general de Minas en la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jesús Portillo, así como juristas especializados en los ámbitos regional, nacional y europeo.

Durante el encuentro, Aminer, en colaboración con la COMG, anunció que Galicia participará como comunidad invitada en el Mining and Minerals Hall (MMH) 2026, que se celebrará en octubre en Sevilla. El comisario del MMH, Fernando Araújo de Robles, invitó a las empresas gallegas a participar en el evento, que contará con más de 7.000 metros cuadrados de exposición y más de 300 empresas y entidades, consolidándose como uno de los principales encuentros mineros de Europa.

En la mesa redonda sobre Tramitación eficiente para una minería competitiva y estratégica, expertos legales debatieron la necesidad de coordinación ágil y simplificación de trámites entre niveles administrativos, garantizando seguridad jurídica y ambiental sin retrasar inversiones. Por su parte, el presidente de Aminer, Enrique Delgado, presentó los datos socioeconómicos de 2025: un Valor Añadido Bruto (VAB) de casi 1.100 millones de euros, más de 13.000 empleos mantenidos (3.150 directos) y casi 208 millones de euros en impuestos, además de inversiones en responsabilidad social por unos dos millones de euros en municipios con actividad minera.

Actualmente, Galicia mantiene cerca de 3.600 puestos de trabajo directos en minería, con especial impacto en zonas rurales del interior. Entre los proyectos estratégicos, destacan Cobre San Rafael en Touro, el proyecto de litio en Doade-Beariz y el de wolframio en A Gudiña, capaces de transformar comarcas enteras y reforzar la presencia de Galicia en la minería de minerales críticos.

Además, Aminer anunció que este año se incorporará como socio de la COMG, reforzando sinergias para desarrollar una minería rigurosa, rentable y responsable, coincidiendo con su 15º aniversario y la ampliación de su ámbito nacional, que ahora agrupa a 90 empresas asociadas, incluyendo la participación en el proyecto de la mina de Touro en Galicia.

Posteriormente al evento, la presidenta de la Cámara Oficial Minera de Galicia, Cecilia Trancón, puso de relieve en declaraciones a este periódico la paradoja del sector: su peso económico frente a su escasa visibilidad social. «La minería es un sector que está un poco olvidado», señaló, pese a que Galicia es una de las regiones con mayor potencial geológico de España. Actualmente, la comunidad es la cuarta en producción minera y la segunda en empleo, además de líder mundial en pizarra de techar y referente en granito ornamental, con presencia de recursos industriales y aguas minerales y termales.

Falta de personal cualificado

En el contexto de demanda de materias primas críticas, Galicia parte con ventaja. Según Trancón, el territorio cuenta con indicios de 14 de los 17 minerales estratégicos definidos por la Unión Europea, reforzando su papel en el nuevo escenario energético e industrial. Sin embargo, el desarrollo del sector se enfrenta a retos como la sobrerregulación, con más de un centenar de normas que afectan a la actividad, y la necesidad de agilizar los trámites administrativos sin perder garantías ambientales ni jurídicas, así como la falta de personal especializado, consecuencia de un menor impulso del sector en los últimos años, un desafío que, advierte, no es exclusivo de Galicia sino que afecta a toda la industria.