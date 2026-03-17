GUERRA EN ORIENTE MEDIO
España liberará en sólo dos semanas casi 4 millones de barriles de petróleo de sus reservas por la guerra en Oriente Medio
El Gobierno aprueba participar en el plan histórico de la AIE e inyectará en total en el mercado el equivalente a 12,3 días de consumo nacional (11,5 millones de barriles) en un máximo de tres meses
El Gobierno aprueba formalmente la participación en la intervención histórica de todos los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) con la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo para estabilizar los mercados internacionales (400 millones de barriles en total) y frenar la enorme volatilidad de los precios por la guerra en Oriente Medio. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una inyección en los mercados de 11,5 millones barriles de petróleo procedentes de las reservas de emergencia nacionales, el equivalente a 12,3 días de consumo total del país, durante los próximos tres meses.
El plan aprobado por el Ejecutivo contempla la liberación en una primera fase de 3,75 millones de barriles de productos petrolíferos (equivalentes 4 días de consumo nacional) en sólo dos semanas, según ha confirmado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno podrá ir modulando la liberación de los 7,75 millones de barriles restantes en los próximos tres meses en función de la evolución de la situación del mercado de petróleo.
Próxima ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- Paz Padilla, tras completar el Camino de Santiago: “El verdadero regalo no es llegar a Santiago, sino…”
- La playa favorita de Boris Izaguirre a 1 hora de Santiago: “Es un lugar maravilloso”
- Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: viviendas unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes
- Más de 50 personas se dan de alta al día como demandantes de vivienda protegida
- El acceso a Santiago desde la autopista y la autovía de Brión seguirá cortado hasta el miércoles
- El elevado caudal de los ríos limita las capturas en el arranque de la campaña de pesca fluvial
- El bar de Santiago donde Felipe VI se despejaba los viernes: así era el mítico Zum Zum
- Confirmado: en Santiago puedes denunciar a tu vecino si realiza obras sin cumplir la normativa