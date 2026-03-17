Empresas
GVC Gaesco lanza un fondo de 70 millones de euros para invertir en empresas de 'infratech'
Redacción
GVC Gaesco Alternative Investments, la gestora de inversiones alternativas de GVC Gaesco, ha lanzado un fondo de 70 millones de euros dirigido a 'infratech', la categoría que agrupa a 'startups' y 'scale-ups' que desarrollan la infraestructura física y digital de la nueva economía. El fondo, denominado 'Resilient Infratech Ventures FCRE (RIF)', ha recibido la aprobación por parte de la CNMV y nace con el objetivo de "cubrir un vacío de mercado", puesto que "muchas compañías tecnológicas intensivas en capital no encajan ni en el 'venture capital' tradicional ni en la financiación de infraestructuras convencional", especificó la firma en un comunicado.
El término 'Infratech' se utiliza en los entornos de inversión para definir a empresas vinculadas a proyectos tecnológicos y de infraestructuras. Pueden, por ejemplo, referirse a firmas para el sector financiero con soluciones que mejoren el tratamiento de datos incorporando medidas de seguridad físicas y por 'software' sofisticadas. También puede ser firmas más especializadas en el diseño de aplicaciones nuevas para empresas o usuarios finales que requieren capital para desarrollo de 'hardware' específico.
RIF se centrará principalmente en tecnologías aplicadas a energía, industria e infraestructura digital en Europa, con especial atención a mercados como España, Italia, Francia y Portugal.
En concreto, el fondo buscará identificar oportunidades en compañías tecnológicas que trabajan en soluciones de almacenamiento energético, redes, electrificación industrial, automatización, eficiencia de recursos, infraestructura para datos y otras tecnologías críticas para la competitividad europea.
"En un contexto en el que diversificar carteras más allá de los activos tradicionales es cada vez más importante, creemos que las tecnologías de 'hardware' e infraestructura digital representan una de las oportunidades más atractivas para los inversores sofisticados en los próximos años", señaló el director general de GVC Gaesco Alternative Investments, Paco Illueca.
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