Moeve apuesta por la colaboración público-privada como motor del desarrollo rural

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha acogido esta mañana el encuentro ‘Hacemos Futuro’, organizado por Moeve y la revista Ethic, que ha reunido a representantes institucionales, empresas, tejido social y principales agentes del desarrollo rural. La jornada puso el foco en la colaboración y el diálogo como palanca para afrontar los retos y oportunidades del entorno rural, y elemento imprescindible para el desarrollo de proyectos de energías renovables.

El encuentro dio comienzo con una radiografía del mundo rural. Según el estudio realizado por la Secretaría de Reto Demográfico, desde el 2018, las poblaciones de menos de 500 habitantes han registrado un repunte demográfico, con 118.000 habitantes más, encabezado por jóvenes y mujeres y un crecimiento del empleo rural del 4,9% (2021/23). El V Estudio “Percepción de los Avances en la España Rural” elaborado por Next Educación, destaca, a su vez, que el 51% de la población rural ya conoce alguna iniciativa emprendedora del sector agroalimentario o turístico que haya generado empleo en su territorio. A pesar de los avances logrados, este último informe revela que un 63% de las personas identifica la descoordinación institucional como el principal freno al desarrollo rural.

Carlos Barrasa, director de Nuevas Energías de Moeve, y Marta Ares, directora de REDS, abordaron en la jornada el papel de la transición energética como oportunidad de desarrollo y dinamización territorial. Según el directivo de la energética: “En Moeve creemos que la transición energética se juega en equipo y que la colaboración es la base para impulsar nuevos proyectos que generen un impacto positivo en el medio rural, a través de la escucha y el diálogo con el territorio”.

Empresas como tractores de inversión

En una conversación entre Cristina Monge, socióloga y politóloga, Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, y Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, se puso de manifiesto el papel de las empresas como agentes tractores de inversión, empleo e innovación en el territorio, así como su responsabilidad en impulsar una transición energética justa. Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, ha apuntado: “Es necesario buscar nuevas fórmulas de diálogo, que aporten confianza a las partes y que contribuyan a generar valor compartido para el desarrollo rural. Es una cuestión clave en actual contexto geopolítico, que pone de relevancia el sentido estratégico de avanzar en la transición energética, no solo en el ámbito medioambiental, sino también como el mejor escudo para reforzar la seguridad energética de Europa”.

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Planas: "Las grandes transiciones son una oportunidad"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausuró la jornada subrayando que el mundo rural es un pilar fundamental para avanzar hacia un modelo económico y social más sostenible, competitivo y equilibrado territorialmente. Según Planas, “las grandes transiciones en marcha, energética, tecnológica y productiva, representan una oportunidad para impulsar el desarrollo económico en las zonas rurales, atraer talento joven y fomentar el emprendimiento”. En este sentido, remarcó también el compromiso del Gobierno a través de distintas medidas, para impulsar el relevo generacional y puso en valor la importancia del sector agroalimentaria para la cohesión territorial”.