Apecco y Agarimo firman un convenio para impulsar la formación y empleabilidad en el sector de la construcción coruñés

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) y la Asociación Agarimo han firmado en A Coruña un convenio de colaboración para reforzar la formación, la empleabilidad y la inserción laboral en el sector de la construcción, con especial atención a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto que permitirá acercar el tejido empresarial a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, a través de iniciativas centradas en la orientación profesional y la capacitación. Entre las principales líneas de actuación figuran el intercambio de información sobre perfiles demandados, la participación en jornadas formativas, la difusión de ofertas de empleo y el desarrollo de acciones formativas específicas.

Además, el convenio contempla la realización de prácticas no laborales en empresas asociadas a Apecco, con el objetivo de facilitar la adquisición de experiencia profesional y mejorar las oportunidades de acceso al empleo.

Ambas entidades destacan que este tipo de colaboración permite generar oportunidades reales y avanzar en la inclusión social a través del empleo en un sector clave para la economía gallega. Con esta iniciativa, Apecco y Agarimo refuerzan su compromiso con un modelo de construcción más inclusivo y accesible.