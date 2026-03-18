Innovación 'made in Galicia': Ceamsa y Poseidona desarrollan un ingrediente proteico de algas

La innovación en alimentación saludable avanza en Galicia con el acuerdo entre la firma con sede en O Porriño Ceamsa y la startup catalana Poseidona para desarrollar y poner en mercado un nuevo ingrediente proteico derivado de algas. La alianza nace dentro de CEAMBOOST, el programa de corporate venture lanzado por Ceamsa en 2025 para impulsar soluciones emprendedoras de origen natural, consolidándose como una de las incubadoras más pioneras a nivel mundial en ingredientes funcionales de este tipo.

El ingrediente, creado por Poseidona, destaca por su alta concentración de proteínas, lo que permite explorar beneficios funcionales vinculados al bienestar y, al mismo tiempo, aporta propiedades tecnológicas de interés para la industria alimentaria, mejorando textura, organolepsia y facilitando el desarrollo de productos más saludables y sostenibles, sin comprometer la experiencia de consumo.

Durante los nueve meses de incubación, equipos de ambas compañías trabajarán en la validación técnico-científica y en el análisis de su encaje de mercado B2B, traduciendo las capacidades funcionales del ingrediente en beneficios concretos para formulaciones con tendencias actuales como clean label y alternativas plant-based.

Poseidona se centra en la valorización de biomasa de algas para crear soluciones proteicas innovadoras y sostenibles / cedida

El presidente de Ceamsa, Iñigo Alzueta, subraya que el acuerdo refuerza la apuesta por la innovación abierta y la colaboración con startups disruptivas para acelerar la llegada al mercado de propuestas diferenciales. Por su parte, Sonia Hurtado, directora y fundadora de Poseidona, señala que la incubación permitirá profundizar en las evidencias del valor añadido del ingrediente y priorizar aplicaciones con mayor tracción, combinando capacidad técnica y visión de mercado.

Con 60 años de experiencia, Ceamsa está especializada en el desarrollo y comercialización de texturizantes de origen natural para la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica, mientras que Poseidona, fundada en 2023, centra su actividad en la valorización de biomasa de algas para crear soluciones proteicas innovadoras y sostenibles de alto valor añadido.