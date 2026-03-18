TRANSPORTE
Nuevos problemas en los trenes de alta velocidad: retrasos en los AVE con origen o destino Madrid por un problema de Adif
El administrador de la infraestructura ferroviaria atribuye los retrasos a una incidencia en los sistemas de señalización
Javier Niño González
Nuevo problema de Adif en la alta velocidad. Los trenes con origen o destino Madrid están sufriendo retrasos este miércoles debido a una incidencia en los sistemas de señalización, según ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en un mensaje en su perfil de 'X'.
"Por una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid", ha explicado inicialmente Adif.
Algunos usuarios han contestado molestos al anuncio, indicando que llevan más de media hora parados en el trayecto entre la capital y el sur, en ambas direcciones.
Una hora después del primer aviso, la compañía ha asegurado que los sistemas se recuperan "de forma progresiva", con el restablecimiento de los sistemas poco a poco.
Si viajas en Renfe, la operadora pública tiene una web en la que muestra el estado de cada uno de sus trenes en tiempo real. Según el mapa, los tiempos de retraso no superan la hora.
[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]
- Paz Padilla, tras completar el Camino de Santiago: “El verdadero regalo no es llegar a Santiago, sino…”
- Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes
- La Xunta nombra a Santiago Freire, exalcalde de Noia, director territorial de Educación en A Coruña
- El sorteo de la Lotería Primitiva deja en Santiago un premio de más de 40.000 euros: 'Esperamos que quede en el barrio
- El acceso a Santiago desde la autopista y la autovía de Brión seguirá cortado hasta el miércoles
- Más de 50 personas se dan de alta al día como demandantes de vivienda protegida
- El Simago de Santiago, el gran almacén que marcó a varias generaciones de compostelanos
- Reunión clave en Santiago: la Xunta impulsará un fondo para captar nuevas rutas en los aeropuertos gallegos