La Xunta urge a la industria láctea a fijar precios justos y garantizar la sostenibilidad del sector en Galicia

La Xunta de Galicia ha lanzado un llamamiento a la industria láctea para actuar con responsabilidad en la fijación de precios y garantizar la sostenibilidad del sector, en un contexto marcado por la renovación de contratos y el aumento de los costes de producción. El Gobierno gallego considera que las reducciones aplicadas a los ganaderos “no están justificadas” y advierte de su impacto en la viabilidad de las explotaciones.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, trasladó ayer este mensaje durante una reunión en San Caetano con representantes de las principales empresas del sector con presencia en Galicia, dentro de una ronda de contactos con todos los agentes de la cadena de valor de la leche. El encuentro se produce después de una primera toma de contacto con organizaciones agrarias y antes de una próxima reunión con la distribución.

Durante la reunión, la Xunta incidió en la necesidad de mantener el equilibrio entre industria y productores en la firma de los nuevos contratos de compra-venta. En este sentido, recordó que ya se están reforzando los controles tanto sobre estos acuerdos como sobre la entrada en España de excedentes de leche procedentes de otros países de la Unión Europea a precios bajos.

Además, el Ejecutivo autonómico trabaja en nuevas medidas para garantizar la trazabilidad del producto y evitar posibles incumplimientos en el etiquetado de origen, en un contexto de creciente presión sobre el mercado.

La conselleira también ha reclamado al Gobierno central una actuación urgente en varios frentes. Por un lado, ha solicitado una inspección exhaustiva de los contratos a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios para asegurar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Por otro, ha pedido la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para analizar posibles situaciones de competencia desleal derivadas de la entrada de producto extranjero.

A estas demandas se suma la petición de una reducción de los impuestos energéticos, especialmente en el gasóleo agrícola, con el objetivo de aliviar el impacto del encarecimiento de costes vinculado al contexto internacional. La titular de Medio Rural ha solicitado además una reunión urgente con el ministro de Agricultura para abordar esta situación y otros asuntos que afectan al sector primario gallego.