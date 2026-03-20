CaixaBank movilizó a 401 voluntarios en Galicia en 2025, beneficiando a más de 7.800 personas vulnerables
La entidad impulsa más de 430 iniciativas solidarias en la comunidad y refuerza su compromiso social con un modelo de voluntariado que ya implica a casi la mitad de su plantilla en España
El programa de voluntariado de CaixaBank movilizó en 2025 a 401 voluntarios en Galicia, que participaron en un total de 433 actividades solidarias y contribuyeron a mejorar la vida de más de 7.800 personas en situación de vulnerabilidad en la comunidad. En conjunto, estas iniciativas sumaron más de 2.900 horas de dedicación.
Las acciones desarrolladas abarcaron ámbitos diversos como la educación, la digitalización, el acompañamiento a colectivos vulnerables o la protección del medioambiente, en línea con la estrategia de la entidad de adaptar su respuesta a las necesidades sociales específicas de cada territorio.
El impulso del voluntariado corporativo se consolida así como una de las líneas de actuación clave de CaixaBank, que busca complementar su actividad financiera con iniciativas de impacto social dirigidas tanto a entidades como a personas en riesgo de exclusión.
A nivel nacional, el programa alcanza ya una dimensión destacada. Durante 2025, cerca de 24.000 voluntarios —entre empleados, exempleados, familiares y clientes— participaron en unas 32.000 actividades organizadas en colaboración con alrededor de 2.500 entidades sociales. Estas acciones beneficiaron a más de 755.000 personas en toda España.
La implicación de la plantilla también marca una diferencia relevante. Más de 19.000 empleados de CaixaBank participaron en iniciativas solidarias el pasado año, lo que supone el 45 % del total de profesionales de la entidad, un porcentaje muy superior a la media del voluntariado corporativo según el Informe Voluntare 2025.
El crecimiento del programa es igualmente significativo: el número de voluntarios aumentó casi un 19 % respecto a 2024, lo que refuerza su consolidación como una de las principales iniciativas de voluntariado en el país.
Además, en el marco del Año Internacional del Voluntariado, la entidad prevé celebrar el próximo mes de mayo una nueva edición del ‘Mes Social’, una iniciativa orientada a fomentar la participación ciudadana en actividades solidarias y a visibilizar su impacto en la sociedad.
Con más de dos décadas de trayectoria, Voluntariado CaixaBank continúa ampliando su alcance tanto en Galicia como en el conjunto del país, evidenciando el creciente compromiso social de la entidad y de su entorno.
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