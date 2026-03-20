Difersa & Primavinia se refuerza en Santiago tras la adquisición de Dysbodesa
La operación impulsa su crecimiento en Galicia y consolida su red comercial en el mercado de vinos de alta gama
El mercado gallego del vino premium sigue moviéndose y ganando músculo. En este contexto, Difersa & Primavinia ha cerrado la compra del 100 % de Dysbodesa, una distribuidora especializada en vinos de alta calidad con sede en Santiago, en una operación que refuerza su posicionamiento en una de las áreas clave del consumo en Galicia.
La empresa adquirida, hasta ahora dirigida por Carlos Jorge Rodríguez, ha construido una trayectoria sólida en la comercialización de bodegas de prestigio, con una cartera consolidada de clientes en el canal de hostelería y retail especializado en la comarca compostelana y su entorno.
Con esta operación, Difersa & Primavinia asume el equipo comercial de Dysbodesa, que se integrará en su estructura en la provincia de A Coruña. Además, incorpora las exclusivas de distribución y el fondo de comercio en Santiago y su área de influencia, lo que supone un refuerzo directo de su red y de su capacidad de servicio en el territorio.
La adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento de la compañía, que ya a finales de 2024 había incorporado Exclusivas Limia en la ciudad de A Coruña. Con ambos movimientos, la firma amplía su base de clientes y consolida su liderazgo en la distribución de vinos de alta gama en Galicia.
El acuerdo, cerrado el pasado febrero, será plenamente operativo a partir de este mes. Como parte de la integración, Carlos Jorge Rodríguez continuará vinculado al proyecto, aportando su conocimiento del mercado local y garantizando una transición fluida tanto para clientes como para bodegas.
Según explicó Hugo Fernández, la operación “supone un paso estratégico para ofrecer un servicio más sólido, especializado y cercano”, al tiempo que refuerza un modelo basado en la calidad, el talento y las relaciones a largo plazo.
Con este movimiento, Difersa & Primavinia avanza en su plan de expansión y consolida su papel como uno de los principales actores en la distribución de vinos premium en Galicia, en un mercado cada vez más competitivo y especializado.
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