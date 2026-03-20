Galicia impulsa el cooperativismo industrial con un acuerdo entre EspazoCoop e Igape
La Oficina Económica de Galicia colaborará con la entidad que agrupa a las cooperativas para acelerar la creación de empresas cooperativas en la comunidad
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció este viernes en O Porriño que la Oficina Económica de Galicia del Igape colaborará con EspazoCoop, la entidad que agrupa a las cooperativas gallegas, con el objetivo de promover y agilizar la implantación de iniciativas empresariales de carácter cooperativo en la comunidad.
La firma del acuerdo se llevó a cabo en las instalaciones de Maier Ferroplast, la primera sociedad cooperativa mixta de Galicia y la mayor cooperativa industrial de la comunidad. Según Lorenzana, esta colaboración permitirá que la oficina del Igape proporcione asesoramiento, acompañamiento y apoyo a emprendedores y cooperativas, mientras que EspazoCoop derivará a la Oficina Económica aquellos proyectos que necesiten atención especializada más allá de los servicios habituales.
Un modelo que genera empleo y riqueza local
Durante su intervención, Lorenzana destacó el ejemplo de Maier Ferroplast, señalando que no se trata solo de una planta de producción, sino de “un proyecto de personas donde es posible combinar arraigo local y visión global competitiva”. La conselleira subrayó que, en un contexto donde se habla de deslocalización, este modelo representa el camino contrario: una empresa que produce, construye industria y genera empleo y riqueza en Galicia.
El acuerdo entre la Oficina Económica de Galicia y EspazoCoop busca visibilizar el cooperativismo como una opción de autoempleo y emprendimiento empresarial, reforzando así el tejido económico local y favoreciendo la innovación y sostenibilidad del sector industrial gallego. Ambas entidades mantendrán un contacto permanente para asegurar que los emprendedores reciban el mejor soporte posible.
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