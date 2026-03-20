Ganaderos gallegos se oponen a la bajada de precios de la leche: OPL y Agromuralla no firmarán los contratos

Las organizaciones de ganaderos OPL y Agromuralla, que agrupan a cerca de 1.000 productores de leche de vaca en todo el Estado, denuncian una reducción de casi 10 céntimos por litro en el precio de la leche en origen, impulsada por las industrias en los contratos que actualmente se están renegociando ante su próxima finalización. En un comunicado, ambas entidades recuerdan que Galicia concentra alrededor del 40% de la producción nacional de leche, siendo la primera comunidad donde se renuevan estos contratos. «Por lo cual, los precios que se firmen en Galicia van a marcar la tendencia de los precios que se van a pactar en el resto de España en los próximos meses», señalan.

Asimismo, explican que las industrias ya habían adelantado hace dos meses, conforme a la normativa, una bajada de precios, aunque entonces se indicaba que no sería tan pronunciada. «Cierto es que las industrias ya anticiparon una bajada de los precios con las ofertas que hicieron hace dos meses, según prescripción legal, matizando que la bajada no iba a ser tan acusada como se anunciaba en las ofertas. La sorpresa del sector se da esta semana, cuando Leche Río, Lactalis o Naturleite dieron el paso de concretar precios con una bajada de entre 7 y 9 céntimos por litro», critican. Esta reducción, dicen, «no está justificada», ya que si se analizan los precios internacionales de productos lácteos como la leche líquida, la nata o la mantequilla, estos han subido en los últimos meses, lo que contradice los argumentos de las industrias durante la negociación.

Incremento de los costes de producción por el conflicto en Oriente Medio

Además, «la preocupación del sector va en aumento porque la bajada de precios de la leche en origen coincide con el aumento estrepitoso de los precios del gasóleo, luz, fertilizantes y demás insumos y materias primas que necesitan las granjas, a consecuencia de la guerra de Irán», subrayan. Por todo ello, desde ambas organizaciones recomiendan a los ganaderos no firmar los contratos por el momento y continuar negociando. «Aún tenemos tiempo para negociar y es necesario presionar a la industria láctea para que no baje los precios, pues de llegar a materializarse, estaríamos ante unas pérdidas de entre 14 y 18 céntimos por litro, si sumamos la bajada del precio de la leche y la subida de costes de producción», insisten.

Finalmente, advierten de posibles medidas si la situación no cambia. «En caso de que las industrias no reconsideren esta postura y las que faltan por entregar los contratos las secunden, desde el sector llevaremos a cabo acciones contundentes conducentes al desabastecimiento del mercado», zanjan.