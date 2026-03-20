Sánchez anuncia un descuento de 20 céntimos por litro para el combustible de la pesca, el campo y el transporte

Los pescadores, agricultores, ganaderos y transportistas dispondrán de una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible para hacer frente a la escalada energética provocada por el conflicto en Oriente Medio. Así lo ha avanzado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado de manera extraordinaria en La Moncloa para aprobar el «plan integral» con el que España prevé «salir más fuerte» de la crisis desatada por «la guerra ilegal en Irán».

La batería de medidas incluye 80 actuaciones que entrarán en vigor este sábado, una vez se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se movilizarán 5.000 millones de euros, que en palabras del jefe del Ejecutivo suponen «el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea».

Sánchez ha incidido en que la pesca, el campo y el transporte «son sectores que se están viendo muy afectados». Los nuevos apoyos, que se aplicarán en forma de descuento sobre el surtidor, se activarán para proteger al conjunto del tejido productivo, así como para contener «en todo lo posible» los precios de la cesta de la compra.

Rebaja menor que la solicitada

El sector pesquero se reunió esta semana con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para trasladarle la necesidad de adoptar un paquete de medidas urgentes para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre su actividad. En dicho encuentro, la flota y las cofradías solicitaron rebajar como mínimo 30 céntimos por litro el precio del gasóleo marítimo, asegurando que el importante sobrecoste en carburante que están asumiendo amenaza con provocar un paro generalizado.

No en vano, el precio del gasóleo marino se ha duplicado en las últimas semanas y supera la barrera del euro por litro en puertos como Vigo o Burela. Además de este descuento, que finalmente se queda en los 20 céntimos anunciados este viernes por el presidente del Gobierno, la pesca reclamó también reforzar las ayudas de minimis (de forma que se concedan por barco, no por empresa, y que el límite máximo pase de 40.000 a 400.000 euros), eliminar el IVA aplicado a los productos del mar, reducir las cotizaciones a la Seguridad Social y aumentar la flexibilidad interanual de las cuotas pesqueras del 10% actual al 25%.