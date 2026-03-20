La Xunta impulsa la formación práctica para jóvenes agricultores en Galicia
María José Gómez destaca la tutoría del alumnado y las ayudas para la incorporación al campo
La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, destacó este viernes en A Laracha (A Coruña) la apuesta de la Xunta por la formación práctica del alumnado agrario, con el objetivo de favorecer la incorporación de jóvenes al sector, mejorar la competitividad de las explotaciones y fomentar la transferencia de innovación al agro gallego.
Gómez visitó la explotación Hortalizas R. López SL, que participa activamente en los cursos de aptitud empresarial agraria. La acompañaron el director de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, Martín Alemparte, y el alcalde de A Laracha, José Manuel López. La conselleira destacó que esta explotación cuenta con más de 30 años de actividad, una hectárea de cultivo ecológico bajo invernadero y un papel relevante como centro logístico de productos hortícolas para Eroski, coordinando la producción y comercialización de unos 30 horticultores en Galicia y Asturias.
Los cursos de aptitud empresarial agraria, de 250 horas de duración, abarcan distintos ámbitos como vacuno de leche, ganadería extensiva, fruticultura, viticultura, apicultura, aprovechamientos forestales y cultivos intensivos y extensivos. El alumnado recibe acompañamiento tutorizado durante el curso y visita hasta ocho explotaciones diferentes, lo que permite conocer de cerca la realidad productiva del sector. En este curso participan 21 estudiantes, que se benefician de la tutoría ofrecida en todas las prácticas.
La conselleira recordó que la Xunta ha publicado una nueva convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y planes de mejora, dotada con 53 millones de euros, la de mayor presupuesto desde 2018. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 9 de abril. Con estas ayudas se busca facilitar la entrada de nuevos emprendedores al sector y garantizar que quienes solicitaron la ayuda en 2025 puedan acceder en las mismas condiciones sin necesidad de presentar una nueva solicitud.
Innovación y futuro del agro gallego
María José Gómez subrayó que estas iniciativas refuerzan la remuda generacional, fomentan la innovación en el campo y contribuyen a aumentar la competitividad de las explotaciones gallegas, asegurando la sostenibilidad y continuidad del sector.
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