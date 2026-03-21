HATTA Energy denuncia el bloqueo de un trámite que limita el acceso a combustible más barato

En un momento de fuerte subida de los precios del combustible, que está afectando directamente a familias y empresas, la operadora HATTA Energy, con sede en Oleiros (A Coruña), ha denunciado el bloqueo de un procedimiento administrativo que, a su juicio, está limitando la entrada de millones de litros de carburante a precios más competitivos en el mercado nacional.

La compañía explica en una nota que solicitó hace más de dos meses y medio el reconocimiento como “operador confiable” ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), sin que hasta el momento se haya emitido una resolución expresa, pese a que el plazo legal máximo es de tres meses. La empresa señala que ha presentado toda la documentación requerida y ha realizado varias consultas sobre el estado del expediente.

En este contexto, HATTA advierte de que la falta de respuesta está teniendo efectos directos en su actividad. En concreto, traslada la compañía en una nota de prensa, se ve obligada a mantener garantías del 110% del IVA, lo que supone una importante inmovilización de recursos y limita su capacidad operativa.

Además, la firma también apunta a incidencias técnicas recientes en los sistemas de la AEAT que habrían afectado a su actividad. Una de ellas impidió tramitar más de 500 pedidos, valorados en más de 16 millones de euros, lo que impactó temporalmente en el suministro de carburante.

La operadora considera que esta situación puede tener consecuencias en la competencia del sector y en la disponibilidad de combustible, en un contexto especialmente sensible por la evolución de los precios. En este sentido, sostiene que la resolución del procedimiento permitiría la llegada de combustible a menor coste procedente de zonas ajenas al conflicto en Oriente Medio.

Inversión en Galicia y apuesta por renovables

Este escenario se produce en paralelo a los planes de expansión de la compañía en Galicia. HATTA anunció recientemente en una rueda de prensa en Santiago su intención de construir dos plantas de biocombustibles en la comunidad, con una inversión prevista de entre 12 y 14 millones de euros.

El proyecto contempla la creación de alrededor de 100 empleos directos, además de actividad económica indirecta vinculada a la logística, el suministro de biomasa y los servicios industriales. Con esta iniciativa, la compañía busca posicionar a Galicia como un hub europeo de energía renovable y reforzar su presencia en el mercado español de hidrocarburos.

Mientras tanto, el mercado continúa marcado por precios elevados, en un contexto en el que decisiones administrativas como esta pueden tener impacto en la evolución del coste energético para consumidores y empresas.