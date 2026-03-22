Alfonso Rueda destaca el potencial de Galicia en eólica marina flotante y su compatibilidad con la pesca

Galicia quiere posicionarse en el desarrollo de la energía eólica marina en un momento clave para la transición energética. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido el potencial de la comunidad para liderar este ámbito y ha avanzado la intención del Gobierno gallego de participar en la primera subasta estatal para la implantación de parques en el mar.

Rueda mantuvo una reunión en Santiago con responsables del Grupo Amper, entre ellos su presidente, Pedro Morenés, y su consejero delegado, Enrique López, en la que trasladó el compromiso del Ejecutivo autonómico con la producción de energías renovables y la descarbonización.

Durante el encuentro, en el que también participó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el titular del Gobierno gallego puso en valor las condiciones de Galicia para este tipo de desarrollo, destacando factores geográficos, meteorológicos, oceanográficos e industriales.

El presidente incidió especialmente en el potencial de la eólica marina flotante, una tecnología en la que Galicia podría jugar un papel relevante, y subrayó que su desarrollo se hará garantizando la compatibilidad con actividades estratégicas como la pesca y el marisqueo.

En este sentido, Rueda reiteró la voluntad de la Xunta de situarse en la primera línea cuando el Estado convoque la primera poxa para la instalación de parques eólicos marinos, con el objetivo de aprovechar las capacidades industriales de la comunidad y reforzar su papel en el nuevo modelo energético.