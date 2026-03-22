La Xunta y Empresarias Galicia refuerzan su alianza para promover la igualdad en el ámbito laboral y emprendedor

El impulso de la igualdad en el ámbito laboral y emprendedor centra nuevas líneas de colaboración en Galicia. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha mantenido un encuentro con la presidenta de Empresarias Galicia, Gala Llano, para reforzar el trabajo conjunto en favor de la igualdad entre hombres y mujeres tanto en el emprendimiento como en las entornos laborales.

En la reunión, celebrada en Santiago, también participaron el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, y la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño. Durante el encuentro se abordó el papel de la asociación como agente clave en la futura Estrategia de emprendimiento ligado al territorio, orientada a fijar actividad económica en el medio rural, favorecer el equilibrio territorial y facilitar el relevo generacional.

José González mantuvo un encuentro con la nueva presidenta de Empresarias Galicia, Gala Llano, Junt a ellos, el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, y la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño. / cedida

En este marco, Empresarias Galicia se ha sumado al manifiesto para la creación de una red autonómica de colaboración público-privada, que busca reforzar el ecosistema emprendedor en la comunidad. Un papel destacado lo tendrá la Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo, integrada por 15 centros repartidos por toda Galicia, que ya han atendido cerca de 6.000 proyectos, de los cuales un 57% están liderados por mujeres.

Impulso al empleo femenino

Durante la reunión también se analizaron otras iniciativas en marcha, como la futura Estrategia gallega de empleo femenino en sectores masculinizados, que busca aumentar la presencia de mujeres en ámbitos donde su participación es menor.

En esta línea, la Xunta recordó la puesta en marcha de ayudas por valor de 1,2 millones de euros destinadas a fomentar la incorporación femenina en estos sectores, dentro del programa Galicia Suma Talento: Emplégate.

Asimismo, se abordaron acciones de sensibilización como la iniciativa “Que non te líen, ti elixes”, dirigida a las nuevas generaciones para promover la libre elección profesional sin estereotipos de género, así como el desarrollo de un campus formativo en igualdad laboral.

Con este conjunto de medidas, la Xunta y Empresarias Galicia buscan avanzar en un modelo económico más inclusivo, reforzando el papel de la mujer en el tejido productivo y en la creación de nuevas oportunidades en todo el territorio.