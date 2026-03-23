Convalidación Congreso
Bustinduy llama a una gran movilización social para que el decreto de vivienda salga adelante
EFE
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha llamado este lunes a organizar "la mayor movilización social posible" para que el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler y topa las actualizaciones de renta salga adelante, cuando se vote en el Congreso dentro de un mes.
"Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa", ha dicho Bustinduy en una entrevista en TVE.
Tras asegurar que los "lobis de los grandes propietarios se están moviendo" para que el decreto sea negado en el Congreso, el ministro ha asegurado que es "optimista" y que cree que el decreto puede convalidarse.
Según sus datos, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027, que aprobó el Gobierno el pasado viernes, afecta a un millón de contratos y a dos millones de españoles.
- Ganaderos gallegos se movilizan en Santiago ante la crisis del sector lácteo: leche importada, precios bajos y costes al alza
- El vídeo gallego que ha dado la vuelta al mundo: se lleva la plata en el Japan World’s Tourism Film Festival
- Tres restaurantes de Santiago con menú por menos de 20 euros donde se come muy bien
- De Santiago a la Costa da Morte: hasta 10 buses diarios repletos de peregrinos
- La Festa da Uña inunda San Lázaro: gaiteros, charangas y cabezudos marcan una jornada festiva
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- De la Festa da Uña a la liga de drones: planes para este sábado 21 de marzo en Santiago
- Crónica social compostelana | Visita a Perú de la mano de Viajes Tambre