El grupo francés Le Duff compra el proveedor de pan de Mercadona Panamar

El grupo francés Le Duff de la industria agroalimentaria ha anunciado un acuerdo para la compra del grupo valenciano Panamar Bakery Group, con una facturación de 600 millones de euros y 2.600 empleados. Esta operación representa la mayor adquisición del Grupo Le Duff y su filial Bridor hasta la fecha. Panamar es proveedor de pan de Mercadona y tiene la sede en Albuixech.

Le Duff tiene como objetivo alcanzar los 3.500 millones de euros de volumen de negocio con sus diferentes filiales Bridor (panadería y bollería), Gourming (platos preparados), sus marcas de restauración (Brioche Dorée, Del Arte, La Madeleine y franquicias) y el sector inmobiliario, ha explicado en un comunicado.

Panamar Bakery Group, es un fabricante y distribuidor español de productos congelados de panadería y bollería, de calidad. Exporta pan, bollería y pastelería a más de 20 países y cuenta con más de 1.200 referencias. Se basa en una red de producción y de distribución integrado.

La presidenta de Panamar Bakery Group, Isabel Martínez, ha señalado: "Abrimos este nuevo capítulo con toda confianza. El espíritu empresarial y los valores familiares que nos impulsan forman una base compartida que el Grupo Le Duff & Bridor seguirán haciendo crecer. Este acercamiento se enmarca plenamente en las aspiraciones de Panamar Bakery Group de cara al futuro".

Por su parte, el CEO de Bridor, Philippe Morin, ha resaltado que "la integración de Panamar Bakery Group permite a Bridor comenzar una nueva etapa decisiva al convertirse en uno de los primeros actores mundiales de la panadería-bollería y en un actor fundamental de la península ibérica".

Panadería y bollería

Bridor, especialista mundial en la fabricación de productos de panadería y bollería congelados premium, invierte en la construcción y el desarrollo de fábricas existentes, así como en adquisiciones. Ha pasado de 750 millones de euros de facturación en 2021 a 2.500 millones de euros 2026. Este plan mundial de inversiones permitirá a Bridor duplicar su volumen de negocio en 2031.

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Panamar Bakery Group es uno de los principales proveedores de pan y bollería de la cadena de supermercados Mercadona. El grupo que era, propiedad de una rama de la familia de bollería Martínez, compró en 2021 a Mercadona la histórica parcela de su panificadora Forvasa en la localidad de Puçol, que abandonó tras el incendio en sus intalaciones.