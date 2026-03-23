La Xunta y Plexus colaboran para formar a trabajadores en nuevas tecnologías en Galicia

La Xunta de Galicia trabaja en la formación y captación de talento en el campo de las nuevas tecnologías de la información, una de las áreas más dinámicas a nivel económico y con mayor impacto a nivel social en los actuales tiempos de revolución digital y globalización. De hecho, ese es uno de los ejes del do Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG), ubicado en Santiago y dependiente de la Consellería de Emprego. Por este centro pasan cada año miles de trabajadores para formarse y actualizar sus conocimientos para el mercado laboral.

Entre ellos figuran más de 70 empleados de la empresa compostelana Plexus, la tecnológica que trabaja para muchos gigantes del Ibex y que también aprovecha los recursos del CNTG para optimizar su plantilla, según pusieron ayer de manifiesto desde la Xunta en una visita a la sede de la compañía.

La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, acompañada por el propio director do Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia, Carlos Vázquez, visitaron Plexus y aprovecharon su encuentro con el responsable de la compañía, Antonio Agrasar, para analizar las necesidades del sector de las tecnologías de la información (TI) de Galicia en lo relativo a formación y captación y retención de talento. Durante el encuentro se confirmó que Plexus formó a más de 70 trabajadores en los cursos de la edición 2024-2025 del CNTG.

Antonio Agrasar, con Zeltia Lado y Carlos Vázquez / ecg

Programación actual

En cuanto a la programación actual del centro para el periodo 2025-2026, la consellería tiene cerrados 151 cursos y 134 seminarios en en CNTG. De los cursos, ya se han impartido 96, para los que había un total de 4.800 solicitudes, con una media de dos personas y media por plaza, lo que certifica la importante demanda que tienen. En cuanto a los seminarios técnicos, hubo 80, a los que asistieron 1.400 personas.

Según confirmó la directora xeral Zeltia Lado, los propios alumnos participantes valoran la calidad de los cursos formativos, que califican con una media de 9,22 sobre 10.