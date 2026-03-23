Unións Agrarias denuncia en Fiscalía la importación de leche desde Francia y Portugal para abaratar precios
El sindicato UUAA denuncia ante la Fiscalía la importación de leche desde Francia y Portugal, argumentando que esta práctica busca abaratar precios y perjudica a las granjas gallegas
La Consellería do Medio Rural refuerza los controles de trazabilidad y etiquetado
El sindicato Unións Agrarias (UUAA) ha presentado una denuncia en la Fiscalía de A Coruña, para pedir que investigue las importaciones de leche desde Francia y Portugal para "abaratar el precio", una realidad que amenaza la viabilidad de muchas granjas en Galicia.
Así lo explicó este lunes el responsable del sector lácteo de UUAA, Óscar Pose, que ha recordado que, desde agosto, las industrias están haciendo "una maniobra orquestada para bajar el precio del contrato a partir del 1 de abril". Ha indicado que se ha detectado que están "trayendo leche masivamente desde Francia y Portugal", lo que hace que el precio baje "unos 7 u 8 céntimos".
Pose, que ha detallado que los incrementos de la importación de leche van "del 150 al 100%", ha manifestado que con esta denuncia buscan que la Fiscalía "investigue" la situación y pida "documentación". "Estamos en un momento de firmar nuevos contratos", ha comentado, a la vez que ha puesto el foco en que "en Galicia se necesita toda la leche que hay, también la importada, pero no podemos permitir que la leche se utilice de forma ilegal para bajar el precio de la de aquí".
El responsable del sector lácteo de UUAA ha recordado que hay que tener en cuenta el "momento en el que estamos de incremento brutal de costes de producción", lo que hace que no haya justificación para la caída del precio. También ha hecho un llamamiento a Xunta y Estado para que hagan las "comprobaciones y puedan frenar esta bajada de forma inmediata".
Medio Rural refuerza el control
Al mismo tiempo que UUAA presentaba su denuncia, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, mantenía un encuentro con respresentantes de Asaga, encabezados por su presidente, Francisco Bello, dentro de la ronda de contactos con el sector para evaluar la situación del lácteo y explicar el "refuerzo de controles" que la Xunta asegura que está "llevando a cabo".
La consellería apunta al incremento de los costes de producción derivados del conflicto en Oriente Medio, y subraya que la Xunta "está intensificando los controles para vigilar que el proceso de firma de nuevos contratos respete escrupulosamente la legislación vigente" y además "para verificar la trazabilidad de la leche y detectar así posibles incumplimientos en el etiquetado en relación con su origen", entre otras medidas.
En esta línea, demanda al Gobierno central "que haga cumplir la ley de cadena alimentaria" y "que actúe frente a la posible competencia desleal de esos excedentes", mediante la activación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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