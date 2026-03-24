Galicia registra 77 solicitudes de patentes europeas en 2025 y conserva el octavo puesto nacional en innovación

En un contexto global marcado por la competencia tecnológica y la necesidad de proteger la innovación, las patentes se han convertido en un indicador clave del desarrollo económico y científico. En este escenario, Galicia mantiene su presencia en el ecosistema innovador europeo, mientras España sigue avanzando con cifras récord en solicitudes de patentes.

Galicia registró un total de 77 solicitudes de patentes europeas en 2025, lo que representa el 3,4 % del total nacional y le permite conservar el octavo puesto entre las regiones españolas. Aunque la cifra se mantiene estable respecto al año anterior, se enmarca en un contexto de crecimiento general de la actividad patentadora en España.

En conjunto, empresas e inventores españoles presentaron 2.255 solicitudes ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), lo que supone un incremento del 2,9 % respecto a 2024 y el mayor volumen anual registrado hasta la fecha. Este crecimiento confirma la tendencia al alza de la innovación española, que ha aumentado más de un 43 % en la última década.

A nivel europeo, España se sitúa en el noveno puesto dentro de la Unión Europea por volumen de solicitudes y en el decimoquinto a nivel mundial, consolidando su posición entre las economías que apuestan por la investigación, el desarrollo y la protección del conocimiento.

Ecosistema

El ecosistema gallego de patentes presenta un perfil particular, con un fuerte peso de la sanidad pública, los institutos de investigación biomédica y las universidades, junto a la participación creciente de empresas privadas. A diferencia de otras regiones, el liderazgo está más distribuido entre estos actores.

En el conjunto de España, el sector salud continúa siendo el principal motor de la actividad patentadora. La biotecnología, el ámbito farmacéutico y la tecnología médica concentraron el 23,4 % de todas las solicitudes en 2025. Mientras que el sector farmacéutico experimentó un descenso, la biotecnología (+11 %) y la tecnología médica (+2,5 %) mantuvieron su crecimiento, reflejando la solidez del sistema científico.

Por otro lado, destaca el impulso de la tecnología informática, que creció un 29,8 %, en línea con tendencias globales vinculadas a la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas, dos de los campos con mayor proyección en el ámbito innovador.

En cuanto a los principales solicitantes, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas volvió a liderar el ranking nacional con 55 solicitudes, seguido de empresas tecnológicas e industriales, lo que evidencia el creciente peso del sector privado en la protección de la innovación.

A nivel territorial, Cataluña y la Comunidad de Madrid concentran más de la mitad de la actividad, aunque otras regiones como Navarra o Murcia han registrado importantes crecimientos. En paralelo, ciudades como Barcelona y Madrid se consolidan como hubs tecnológicos de referencia en Europa.

Otro de los datos más destacados es la fuerte adopción de la Patente Unitaria, con una tasa del 56,1 % entre los innovadores españoles, muy por encima de la media europea. Este sistema permite simplificar la protección de invenciones en el mercado europeo y está ganando protagonismo entre empresas, centros de investigación y emprendedores.

En el ámbito global, la OEP recibió 201.974 solicitudes en 2025, superando por primera vez las 200.000 solicitudes anuales, lo que refuerza el papel de Europa como uno de los principales polos de innovación tecnológica del mundo.

En definitiva, aunque Galicia mantiene una evolución estable, el conjunto de España muestra una tendencia clara de crecimiento en materia de innovación, I+D y competitividad, en un entorno cada vez más exigente y globalizado.