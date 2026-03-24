El textil de A Coruña se planta ante el convenio estatal: prepara movilizaciones

La firma del primer preacuerdo estatal del comercio textil ha encendido todas las alarmas en Galicia. Apenas 24 horas después del pacto entre la patronal ARTE, que aglutina a multinacionales como Inditex, Mango y Primark, y los sindicatos CCOO y Fetico, el sector en A Coruña ya prepara un calendario de movilizaciones para impedir que el nuevo marco estatal desplace a los convenios provinciales vigentes desde hace décadas. La CIG, uno de los sindicatos que se ha negado a rubricar el texto junto con ELA y UGT, advierte de que el acuerdo supone un retroceso histórico en la capacidad de negociación gallega, ya que se unificará en un solo marco más de 50 convenios existentes.

“Hoy el ambiente en las tiendas es de tensión. La sensación es que hay que ir a por todas”, señalan desde la central nacionalista, que acusa a ARTE de intentar entrar en Galicia para rebajar condiciones laborales. La organización mantendrá reuniones esta semana para definir una estrategia que permita abrir una vía propia y evitar que el sector quede bajo el paraguas estatal.

“No queremos perder la capacidad de negociar en un ámbito provincial, por la que llevamos luchando décadas”, señalan desde la CIG, que junto con ELA ha sido uno de los dos sindicatos que no han firmado el preacuerdo sellado este lunes entre la patronal textil y dos de las organizaciones presentes en la mesa negociadora.

“El objetivo es protegernos y evitar que ARTE entre en Galicia”, insisten desde el sindicato, que mantendrá contactos a lo largo de esta semana para decidir qué medidas adoptar con el fin de que Galicia quede fuera del convenio estatal y se abra una vía propia. Desde la CIG advierten de que, con este preacuerdo, las negociaciones provinciales desaparecerán o quedarán reducidas al mínimo. En A Coruña, el convenio expiró el pasado diciembre, y en Pontevedra lleva más de un año caducado, con la negociación ya avanzada. “Si no lo frenamos, la gran patronal logrará su objetivo de empeorar las condiciones del sector y truncar el futuro de los convenios provinciales, que tanto trabajo costó conseguir”, lamentan.

El preacuerdo cuenta con el apoyo mayoritario de la mesa negociadora —siete delegados de CCOO y uno de Fetico—, lo que garantiza su avance pese al rechazo de UGT, CIG y ELA. Aun así, el texto definitivo tardará en cerrarse: quedan pendientes cuestiones clave como permisos, vacaciones y la actualización salarial para 2027 y 2028, además de los aspectos técnicos de redacción.

El conflicto, lejos de apagarse, continúa en Galicia. Trabajadoras y trabajadores del sector en A Coruña se preparan para una nueva batalla sindical en defensa de su marco propio de negociación.