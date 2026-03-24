Jóvenes agricultores gallegos podrán optar a ayudas de hasta 250.000 euros de la Xunta para mejorar sus explotaciones

La Xunta de Galicia moviliza 53 millones de euros para fomentar la incorporación de jóvenes al sector agrario y la mejora de explotaciones, a través de una nueva convocatoria de ayudas abierta hasta el 9 de abril. Estas subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y enmarcadas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), permiten a los solicitantes acceder a ayudas de hasta 250.000 euros para establecerse o invertir en sus explotaciones.

Durante su visita a Moeche, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, junto a la directora territorial de la Consellería do Medio Rural, Nieves Mancebo, se reunió con un beneficiario de la convocatoria anterior que recibió 30.000 euros para incorporarse a una explotación con orientación vacuno de carne. Aneiros destacó que esta línea busca impulsar la renovación generacional en el medio rural gallego y apoyar el inicio y consolidación de la actividad productiva de jóvenes entre 18 y 40 años.

Continuidad y alta demanda

La nueva convocatoria también contempla la continuidad para aquellos que solicitaron ayuda en 2025: “Estos jóvenes no tendrán que presentar una nueva solicitud, y los criterios se contabilizarán según la fecha de presentación original”, explicó la delegada. La edición anterior recibió más de 460 solicitudes, reflejando la alta demanda de este tipo de apoyos.

Estas ayudas tienen como objetivo no solo la incorporación al agro, sino también la mejora de las explotaciones existentes, permitiendo a los jóvenes completar sus inversiones y garantizar la sostenibilidad, la competitividad y el futuro del sector agrario en Galicia.