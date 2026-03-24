Nauterra, grupo alimentario con marcas como Calvo, se une al Clúster da Función Loxística de Galicia
Nauterra, con presencia en 77 países y experiencia en gestión de cadenas de suministro, buscará con su adhesión al Clúster impulsar proyectos conjuntos para mejorar la eficiencia logística en Galicia
Nauterra, grupo alimentario internacional con más de 80 años de trayectoria y propietario de marcas reconocidas como Calvo, Gomes da Costa y Nostromo, se incorpora al Clúster da Función Loxística de Galicia, reforzando la representatividad del sector conservero y alimentario dentro del ecosistema logístico gallego. La adhesión permitirá avanzar en la optimización de la logística de productos alimentarios, la intermodalidad, la digitalización de operaciones, la descarbonización del transporte y la mejora de la competitividad internacional del sector.
Con presencia en 77 países y plantas de producción en España, El Salvador y Brasil, Nauterra gestiona cadenas de suministro complejas desde el origen de las materias primas hasta la distribución final, impulsando políticas de pesca responsable, trazabilidad y sostenibilidad. Su incorporación al Clúster permitirá compartir esta experiencia global con otras empresas, fomentando la innovación operativa, la eficiencia y la excelencia logística en Galicia.
Experiencia internacional y sostenibilidad
Desde el Clúster destacan que la adhesión de Nauterra “supone la incorporación de un grupo global con profundas raíces gallegas, cuya experiencia en la gestión integral de cadenas de suministro internacionales refuerza la conexión entre industria alimentaria, sostenibilidad y logística avanzada”. Por su parte, Nauterra señala que “la colaboración con el Clúster permitirá impulsar proyectos conjuntos, adoptar nuevas soluciones tecnológicas y mejorar la eficiencia de nuestros flujos logísticos, contribuyendo a una cadena de valor alimentaria más ágil”.
Fundado en 2019, el Clúster da Función Loxística de Galicia reúne actualmente a 72 grupos empresariales con una facturación conjunta superior a 13.000 millones de euros y presencia en más de 100 países, consolidándose como un punto de encuentro de las principales compañías industriales y exportadoras de Galicia. Su misión es impulsar la competitividad, la innovación y la proyección internacional del sector logístico gallego, fomentando la cooperación entre empresas, operadores logísticos, asociaciones sectoriales e instituciones públicas.
En definitiva, la incorporación de Nauterra refuerza la relación entre industria alimentaria, logística de vanguardia y sostenibilidad, consolidando a Galicia como un referente en gestión eficiente de cadenas de suministro globales.
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