OIIO, la plataforma de Reganosa, permite un ahorro medio del 23 % en la factura eléctrica de sus usuarios

En un contexto en el que el precio de la electricidad sigue siendo una de las principales preocupaciones para familias y empresas, optimizar el consumo ya no es una opción, sino una necesidad. En este escenario, OIIO informa de que refuerza su papel como aliado para reducir costes y da un paso más en su evolución al convertirse en una plataforma integral de eficiencia energética, capaz de analizar, automatizar y rentabilizar la gestión del suministro eléctrico de forma inteligente y centralizada.

La herramienta, lanzada hace dos años por Reganosa, se presenta como una plataforma digital avanzada que ofrece soluciones para optimizar el consumo energético y reducir el coste de la electricidad tanto en industrias, como en negocios y hogares. A través de tecnologías escalables, transforma grandes volúmenes de datos en información precisa y útil para la toma de decisiones.

Hasta ahora, tal y como informa una nota, OIIO ha permitido a sus usuarios alcanzar un ahorro medio del 23 % en su factura eléctrica gracias al análisis del consumo, la comparación de tarifas y la optimización de la potencia contratada, un resultado que ha impulsado su crecimiento y evolución.

Inicialmente orientada a hogares, autónomos y pymes, la plataforma incorpora ahora nuevas soluciones dirigidas también a grandes consumidores, que cuentan con múltiples puntos de suministro y requieren una gestión más avanzada y personalizada de la energía.

OIIO se configura así como un completo ecosistema de servicios energéticos, que incluye un asesor energético digital independiente, estrategias de compra inteligente de electricidad, gestión de certificados de ahorro energético (CAE), monitorización mediante contadores inteligentes, cálculo de la huella de carbono y herramientas para la gestión de microrredes.

Para ello, la plataforma recopila y analiza datos en tiempo real, combinando técnicas de machine learning con modelos físico-matemáticos desarrollados por un equipo de expertos en eficiencia energética en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAga). Este enfoque permite tomar decisiones más precisas, reducir costes y avanzar en la descarbonización de la actividad tanto residencial como empresarial.

Además, OIIO mantiene un modelo independiente y transparente, lo que garantiza que todas sus recomendaciones estén orientadas exclusivamente a maximizar el beneficio de sus usuarios.

Su diseño escalable permite seguir incorporando nuevas funcionalidades a medida que evoluciona la tecnología, adaptándose a las necesidades de un mercado energético cada vez más complejo.

Los nuevos servicios pueden consultarse ya en su plataforma web y también se presentarán en Enerxétika 2026, que se celebrará del 25 al 27 de marzo en Silleda (Pontevedra), donde la compañía mostrará su apuesta por la digitalización y el uso inteligente de los datos para optimizar el consumo eléctrico.