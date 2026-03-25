ASAJA y ASAGA piden medidas urgentes ante la crisis del sector lácteo español por la caída de precios y costes

El sector lácteo español afronta un momento crítico marcado por la caída de precios en origen, el aumento de los costes de producción y la entrada masiva de excedentes europeos, una combinación que está tensionando toda la cadena de valor, desde los ganaderos hasta la industria.

Las organizaciones agrarias ASAJA y ASAGA han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una reunión urgente ante una situación que, advierten, pone en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones, especialmente en Galicia. Denuncian que muchos productores no logran cubrir gastos en un contexto de encarecimiento de insumos como la alimentación animal, la energía o los fertilizantes.

«Pese a las ayudas y anuncios, la realidad en el campo es que los números no salen», señalan desde ASAJA. En la misma línea, el presidente de ASAGA, Francisco Bello, alerta de que la situación se agrava por «el abuso de las industrias lácteas», con contratos a corto plazo y bajadas de precios sin justificación de mercado.

A esta presión se suma un contexto geopolítico internacional complejo, que sigue elevando los costes y reduciendo los márgenes de los productores. Las organizaciones advierten de que, sin medidas urgentes, el sector se enfrenta a un escenario de abandono de explotaciones, con impacto directo en el empleo, el medio rural y la soberanía alimentaria.

Excedentes europeos y pérdida de competitividad

Por su parte, desde la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) sitúan el foco en el contexto europeo. Según el Observatorio Lácteo de la UE, el mercado atraviesa una fase de corrección tras la volatilidad de 2025, con un exceso de producción récord que la demanda no puede absorber.

Productos de lndustria láctea / cedida

Este desequilibrio, señalan en una nota remitida a los medios, está provocando una caída de precios en origen y en los mercados secundarios (como la leche en polvo o la grasa), lo que ha llevado a los países exportadores a buscar salida para sus excedentes. En este escenario, España se ha convertido en destino prioritario por registrar un precio de la leche superior a la media europea.

Como consecuencia, productos lácteos procedentes de la UE están entrando en el mercado español a precios muy reducidos, generando distorsiones en los precios de venta frente a los elaborados con leche nacional.

Además, esta presión externa coincide con un aumento sostenido de la producción en España desde julio de 2025. Sin embargo, los datos del Ministerio reflejan que los precios pagados a los ganaderos apenas se han ajustado, ampliando la brecha con Europa.

Una cadena tensionada

En este contexto, la industria láctea se ve especialmente afectada como eslabón intermedio, al sufrir una pérdida de competitividad frente a operadores europeos y la presión de la distribución, que puede abastecerse en otros mercados en mejores condiciones.

A ello se suma el impacto del aumento de costes derivados del contexto geopolítico, que afecta a toda la cadena y ha obligado a adoptar medidas excepcionales de apoyo.

Desde FeNIL defienden la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica del sector, apostando por la viabilidad de la producción nacional, la transparencia, la trazabilidad y la competencia leal.

El conjunto del sector coincide en el diagnóstico: sin medidas que equilibren la cadena de valor, la actual combinación de precios bajos, costes elevados y presión exterior amenaza tanto a las explotaciones como al futuro de la industria láctea en España.