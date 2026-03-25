El Clúster Bioga y ocho empresas gallegas acuden a Bio-Europe Spring 2026 en Lisboa para impulsar la biotecnología

El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) y ocho empresas del ecosistema biotecnológico de Galicia participan en Bio-Europe Spring 2026, la principal feria biotecnológica y farmacéutica de Europa, que se celebra en Lisboa desde el 23 hasta el 25 de marzo de 2026. La presencia gallega reafirma la apuesta por la internacionalización, conectando a compañías de innovación con líderes académicos, startups y inversores internacionales para fomentar contactos y alianzas estratégicas.

Las empresas gallegas presentes son CZ Vaccines-Zendal, ubicada en O Porriño; Iteria Biopharma, en el parque empresarial de Touro; AMSBiopharma, unidad del grupo AMSlab en Lugo; y las compostelanas DIVERSA Technologies, SunRock Biopharma, BFlow, Linknovate y Lincbiotech. Según José Manuel López Vilariño, presidente de Bioga, esta acción “refuerza la estrategia de Bioga y de todo el ecosistema biotecnológico de Galicia para seguir apostando durante lo que queda de década por la internacionalización”.

Bio-Europe Spring 2026 reunirá a más de 3.700 ejecutivos líderes y contará con más de 20.000 encuentros de colaboración para conectar a empresas biotecnológicas, startups, académicos, farmacéuticas e inversores. Los organizadores destacan que “es un foro inigualable para que empresas de toda la cadena de valor de la biotecnología se reúnan y hagan negocios”. Este evento permite a Galicia visibilizar su sector, captar financiación extranjera y explorar colaboraciones estratégicas internacionales.

En los últimos años, Galicia se ha consolidado como una biorregión en crecimiento, con un ecosistema dinámico que abarca desde la investigación hasta la industrialización. La participación en Bio-Europe Spring 2026 contribuye a consolidar esta posición, generando nuevas oportunidades de negocio y fortaleciendo vínculos con otros polos internacionales de innovación.

Bioga aprovechará además este marco para poner el foco en la celebración del foro Galicia Biodays, que se celebrará en Vigo los días 6 y 7 de mayo, consolidándose como un espacio de referencia en el Espacio Atlántico Europeo y como foco de atracción de empresas, inversores y biorregiones internacionales.