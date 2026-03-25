El escenario bélico dispara el euríbor a las puertas del 3% y amenaza con encarecer las hipotecas en Galicia por primera vez en dos años

Cada una de las decisiones habitualmente erráticas de la política exterior de Donald Trump inciden de lleno en el bolsillo de los hogares gallegos. Por muy lejos que parezca que queda EEUU o Irán. Se vio ya con la batalla arancelaria. La ambición proteccionista empuñada por el presidente estadounidense puso contra las cuerdas a un montón de sectores en la comunidad. Desde el vino, a las conservas, pasando por la automoción, la piedra o la fabricación de maquinaria. Las consecuencias ahora de la guerra en Oriente Medio tardaron muy poco en llegar a las gasolineras, con el litro del diésel escalando por encima de los 2 euros hasta la entrada en vigor de la rebaja del IVA del 21% al 10% impulsada por el Gobierno para evitar una nueva crisis energética.

Pues el escenario bélico también azuza el mercado hipotecario. El posible giro del Banco Central Europeo (BCE) y una subida de los tipos de interés en caso de que la actual coyuntura, con el petróleo por encima de los 100 euros y los costes logísticos al alza, acabe dando alas a la inflación, está provocando un auténtico terremoto en el euríbor. El indicador de referencia en la firma de préstamos variables para la compra de viviendas se ha quedado a las puertas del 3% este martes. La tasa diaria llegó al 2,929%, el máximo desde septiembre de 2024.

El euríbor sigue la estela de otras muchas magnitudes económicas desde que estalló el conflicto entre EEUU e Israel con Irán, viviendo jornadas de vértigo en la cotización. En su caso, de un día para otro, la subida alcanzó los 0,189 puntos. No se veía un salto de esta magnitud desde 2008. El indicador consolida la racha alcista que lleva desde el pasado día 12 y, especialmente, en las tres últimas sesiones: el viernes pasó del 2,524% al 2,658%; el lunes tocó los 2,740%; y ahora mismo supera ya el umbral del 2,929%.

A falta de cinco jornadas para completar el mes, la media de marzo escala al 2,451%, frente al 2,221% de febrero y del 2,398% de marzo de 2025. Si no hay un cambio inesperado en la evolución, a los titulares de hipotecas variables con revisión este mes les tocará pagar más. No mucho, pero en los últimos dos años la tendencia fue justo la contraria. En un préstamo medio, que en Galicia ronda en estos momentos los 134.000 euros, vinculado al euríbor y un interés adicional del 0,99%, con un plazo de amortización de unos 30 años, la cuota mensual engordará alrededor de 5 euros, hasta los 663; y la anual se situará en casi 8.000 euros, unos 60 euros más.

Cerca de 179.400 hogares

Según los últimos datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), alrededor del 16% de los hogares gallegos está pagando una hipoteca para vivienda principal. Son cerca de 179.400. El gasto medio de cada uno ascendió a 471 euros tras un incremento anual del 1%. La firma de hipotecas creció el 20,6% en la comunidad a lo largo de 2025, rebasando las 18.700, como recoge el último balance de los Registradores. El 76% fueron préstamos fijos o mixtos (interés fijo durante los primeros años de la vida crédito) y el 23,5% variables, la mayoría ligados al euríbor.

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¿Y qué hará finalmente el BCE? Tras la cumbre de política monetaria de la pasada semana, la presidenta insistió en su habitual mensaje de prudencia. «Vamos a continuar haciendo lo que hemos venido haciendo. Partimos de una buena situación. No digo que estemos en una buena situación, pero estamos bien posicionados y bien preparados para hacer frente a los efectos de la grave crisis que se está desarrollando. Y seguiremos haciéndolo tal y como probablemente se me ha oído repetir hasta la saciedad: reunión a reunión, en función de los datos, sin un rumbo (de evolución de los tipos) preestablecido», explicó Christine Lagarde.