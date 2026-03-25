Grupo Lence acerca la realidad empresarial a estudiantes gallegos con un mensaje claro: crecer para triunfar

En un momento en el que muchos jóvenes dudan sobre su futuro profesional, iniciativas que conectan las aulas con el mundo real cobran especial relevancia, y bajo esta premisa el Grupo Lence ha llevado su experiencia empresarial hasta un instituto de Lugo para mostrar, desde dentro, cómo se construye y evoluciona una empresa familiar en Galicia. La compañía láctea gallega participó en una nueva edición del programa Empresa Familiar nas aulas, impulsado por la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, con una jornada celebrada en el IES Lois Peña Novo, en Vilalba. En ella, cerca de 40 estudiantes de distintos ciclos formativos pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de una empresa y las oportunidades laborales que ofrece el entorno industrial gallego.

Durante el encuentro, la presidenta del grupo, Carmen Lence, compartió su experiencia al frente de la compañía y trasladó a los alumnos una idea clara: la empresa familiar debe aspirar a algo más que mantenerse. “No puede conformarse solo con sobrevivir, tiene que triunfar”, afirmó, insistiendo en la necesidad de apostar por el crecimiento, la innovación y el compromiso con la sociedad.

Carmen Lence trasladó su visión sobre el papel que desempeñan las empresas familiares en la economía gallega / cedida

Lence subrayó además el peso que este tipo de empresas tiene en Galicia, donde representan la mayor parte del tejido empresarial y una parte fundamental del empleo. En este sentido, defendió que es clave que los jóvenes comprendan su importancia y las posibilidades profesionales que ofrecen.

Raíces y futuro en el entorno local

A lo largo de su intervención, la presidenta también puso el foco en el vínculo entre la empresa y el territorio. Según explicó, el compromiso de una compañía familiar no se limita a generar beneficios, sino que implica crear oportunidades, mantener relaciones con proveedores locales y contribuir al desarrollo del medio rural.

“Tenemos una responsabilidad enorme: dejar huella en el entorno y demostrar que aquí también se pueden construir proyectos sólidos y con futuro”, señaló ante los estudiantes, a quienes animó a valorar las oportunidades que existen en su propia comunidad.

La jornada se completó con una visita a las instalaciones de la empresa, donde los alumnos pudieron conocer de cerca los procesos productivos y la estructura empresarial, en una experiencia pensada para acercar la realidad empresarial de forma práctica.

Desde Grupo Lence destacan que este tipo de iniciativas buscan no solo informar, sino también despertar vocaciones entre los jóvenes que pronto se incorporarán al mercado laboral, mostrando que detrás de cada marca hay personas, decisiones y esfuerzo.

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Fundado en 1975 y con sede en Lugo, el grupo es una de las principales compañías del sector lácteo en Galicia. Trabaja con más de 350 explotaciones ganaderas y comercializa productos bajo marcas como Leyma y Río de Galicia, consolidándose como un actor clave en la economía gallega.