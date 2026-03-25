VISUAL MS consolida su modelo gallego de fidelización de talento con una antigüedad media de 14 años

La compañía VISUAL MS, con sede en Porriño y oficinas en Madrid, Santiago, Barcelona y Valencia, se ha consolidado como un referente nacional en tecnología, innovación y marca empleadora demostrando desde hace más de 27 años que captar y retener talento no depende únicamente del salario. En un mercado globalizado donde la competencia por los profesionales de TI es intensa, la empresa gallega combina flexibilidad, valores corporativos sólidos y un enfoque centrado en el bienestar de los empleados, conocidos como los vimis, para mantenerlos comprometidos más allá de la década de permanencia.

Mientras en el sector de TI la rotación laboral es elevada y la antigüedad media apenas alcanza los diez años, en VISUAL MS los empleados superan ampliamente esa cifra con una antigüedad media de 14 años, fruto de una estrategia integral de retención que incluye remuneración competitiva, teletrabajo, flexibilidad horaria y beneficios adaptados a cada persona. Según Inma Fernández, coordinadora del equipo de personas, “Nuestros empleados están remunerados por encima de la media del sector, pero nuestro atractivo no es solo económico. La flexibilidad y el teletrabajo permiten conciliar la vida familiar y ahorrar tiempo en desplazamientos”.

VISUAL MS apuesta además por equipos diversos en edad, donde la contratación de talento senior se considera una oportunidad. Esta diversidad permite la transferencia de conocimiento, fomenta la innovación y mejora la toma de decisiones, creando un entorno laboral enriquecedor. Fernández asegura que “La diversidad generacional impulsa la innovación y mejora la toma de decisiones. Es un beneficio que muchas empresas pierden al descartar talento senior”.

El compromiso de VISUAL MS con sus empleados va más allá del salario. La empresa implementa medidas de bienestar como la adaptación de fiestas locales y regionales según la conveniencia del empleado, un bono de 200 euros para fisioterapia preventiva y atención psicológica, y días de vacaciones adicionales al cumplir 5, 10, 15 y 20 años en la compañía. La comunicación interna es bidireccional, permitiendo que los vimis participen en la toma de decisiones y sientan que sus opiniones son escuchadas.

VISUAL MS ha sido reconocida como Best Workplaces en 2009, 2010 y 2011, y en 2024 logró el primer puesto en el sector Tecnología para empresas de 101 a 250 empleados. Con una plantilla de 142 profesionales en 2026, la empresa demuestra que es posible liderar el sector tecnológico nacional desde Galicia manteniendo una cultura centrada en las personas.

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Fundada en 1999, VISUAL MS se especializa en desarrollo de software empresarial para sectores como logística, ocio y consultoría, combinando ingresos recurrentes, relaciones duraderas y valores sólidos, con la visión de consolidar la empresa durante 100 años.