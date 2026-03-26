Castrosua presenta sus modelos Hero, Nelec y Neno en Enerxética 2026, apostando por la movilidad sostenible

En un contexto marcado por la transición energética y la necesidad de transformar el transporte, las empresas del sector aceleran el desarrollo de soluciones más eficientes y respetuosas con el entorno. En este escenario, la industria gallega vuelve a posicionarse como un actor relevante con propuestas enfocadas en el futuro de la movilidad.

La carrocera compostelana Castrosua está participando estos días en Enerxética 2026, que se celebra en Silleda, donde ha presentado sus modelos Hero, Nelec y Neno, tres soluciones orientadas a la movilidad sostenible y a la innovación en el transporte de viajeros por carretera.

La feria, referente en el ámbito de la energía en Galicia, reúne a empresas, instituciones y profesionales vinculados a la eficiencia energética y las energías renovables, consolidándose como un punto de encuentro clave para el sector.

Durante el evento, una delegación de la compañía con sede en Santiago, encabezada por su CEO, Beatriz Castro García, y su director general, Javier Rodriguez Vilela, ha recibido la visita de distintas autoridades. Entre ellas, el director xeral del INEGA, Pablo Fernández Vila, y la directora xeral de Administración Local de la Xunta de Galicia, Natalia Prieto.

Los representantes institucionales se interesaron por la propuesta de valor de Castrosua, centrada en el desarrollo de soluciones que integran tecnología, sostenibilidad y eficiencia. La compañía refuerza así su apuesta por un modelo de transporte más limpio y adaptado a las nuevas demandas del mercado.

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La participación en Enerxétika también pone de relieve el papel de Galicia como polo de innovación en el ámbito energético e industrial, en un momento clave para avanzar hacia una movilidad más sostenible y competitiva.