La ciberseguridad ya no es opcional: es «clave» para que funcione la economía

La ciberseguridad «ya no puede presentarse como un asunto técnico, aislado o defensivo. Hoy es una condición de funcionamiento de la economía». Esta fue una de las conclusiones de la sexta edición del Foro Tecnolóxico de Galicia, celebrado ayer en Santiago bajo el lema Más digital, menos vulnerable: ciberseguridad y futuro económico de Galicia, que reunió a académicos y representantes de empresas gallegas.

María Bastida, economista y catedrática de Organización de Empresas de la USC, subrayó en declaraciones a este diario que la vulnerabilidad no proviene de la digitalización en sí, sino de una digitalización mal resuelta, con decisiones incompletas, dependencias mal conocidas y falta de coordinación. «No nos hace frágiles la tecnología; nos hace frágiles cómo la usamos», afirmó.

Además, recalcó: «Una parte del riesgo no se sufre simplemente: también se produce, o se reduce, según cómo decidamos digitalizar, invertir y coordinar», y defendió que «la ciberseguridad deja de verse solo como un coste y se entiende también como política económica y capacidad productiva».

Jessica Cohen (Tarlogic), Luis Otero, Adrián Lence (Amtega), Pablo Iglesias Veiga (Luckia) y Norberto Penedo (Xunta). / cedida

El encuentro contó con la participación de empresas del tejido empresarial gallego como Abanca, Jealsa, Plexus, Gradiant, Tarlogic y Luckia, que compartieron experiencias y buenas prácticas en materia de ciberseguridad.

La cita comenzó con una apertura institucional centrada en la ciberseguridad como infraestructura estratégica, con la intervención de Damián Rey, director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), presentada por Senén Barro y Luis Otero, y moderada por María Loureiro. Rey incidió en la necesidad de que todos los agentes trabajen juntos, destacando que Galicia es la quinta comunidad autónoma con más empresas del sector TIC, «una fortaleza que debemos aprovechar». Además, anunció que a finales de año estarán rematadas las obras del nuevo Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia, en Ourense, que será «el corazón de este ecosistema».

Senén Barro resaltó que Galicia cuenta con un «buen sistema público de universidades, centros tecnológicos, empresas competitivas y una administración comprometida con la ciberseguridad», y que «lo que necesitamos es aumentar las sinergias y apostar por la formación y el talento».

Posteriormente, una mesa moderada por Bastida analizó la preparación y resiliencia cibernética, con la participación de José Antonio Campos Leal (Jealsa), Raquel Jiménez (Gradiant) y Juan Martín Pociello (Abanca). Se destacó que el riesgo no solo proviene de ataques visibles, sino de terceros, proveedores, credenciales comprometidas y cadenas de suministro digitales, y que en el VI Foro Tecnolóxico se señaló que el 60% de las pymes que sufren un ciberataque tienen que cerrar en un plazo de seis meses.

Otra mesa abordó las capacidades críticas como talento, escala y madurez tecnológica, con intervenciones de Purificación Cariñena (USC), Ana Fernández Vilas (Universidade de Vigo) y Omar Orta (Plexus), dirigidos por Isabel Neira (USC).

La última mesa, bajo la batuta de Luis Otero, exploró cómo la ciberseguridad puede generar valor económico, más allá de su consideración como gasto, destacando decisiones de compra pública, financiación, internacionalización y desarrollo de producto que pueden reducir el nivel de riesgo empresarial. Participaron Jessica Cohen (Tarlogic), Pablo Iglesias Veiga (Luckia), Adrián Lence (Amtega) y Norberto Penedo (Xunta de Galicia).

El foro concluyó recordando que la resiliencia y competitividad dependen de talento, coordinación, infraestructura y decisiones estratégicas, y que la ciberseguridad puede convertirse en un motor de empleo cualificado y capacidad exportadora si se aborda de forma estratégica.