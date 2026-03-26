Galicia presenta en Quito su modelo pionero para la atracción de talento internacional y la gestión de flujos migratorios

La creciente necesidad de mano de obra cualificada y los desafíos demográficos han situado la movilidad laboral y la atracción de talento internacional en el centro del debate global. En este escenario, Galicia busca posicionar su modelo como referencia en la gestión ordenada de flujos migratorios vinculados al empleo.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, participa en Quito en el foro internacional El futuro de la migración laboral y la movilidad de talento en América Latina, organizado por el Gobierno ecuatoriano y el Banco Mundial, donde ha presentado el modelo gallego de captación de talento exterior.

El encuentro reúne a responsables institucionales, organismos multilaterales y expertos de Europa y América Latina para analizar los retos de la migración laboral, la formación en origen y las estrategias de empleo internacional.

Durante su intervención en el panel sobre política migratoria y formación profesional, González expuso las bases de un modelo que considera “pionero” en España, articulado en torno a dos ejes: el impulso del retorno de la diáspora gallega y la incorporación de profesionales de terceros países, especialmente de América Latina.

El conselleiro subrayó que esta estrategia responde a los retos demográficos de Galicia y a la necesidad de cubrir la demanda de mano de obra cualificada en sectores estratégicos. En este sentido, defendió un sistema basado en una migración controlada, segura y eficaz, alineada con las necesidades reales de las empresas y orientada a una integración sociolaboral efectiva.

Cooperación internacional y control desde el origen

En el ámbito de la cooperación internacional, González destacó los acuerdos alcanzados con países como Ecuador, Colombia, Honduras y Paraguay, a través de manifestaciones de voluntad que permiten desarrollar procesos de contratación ordenados, transparentes y supervisados desde el origen.

Este modelo busca garantizar que la llegada de trabajadores se realice con todas las garantías, contando con la participación tanto de las administraciones públicas como de las empresas gallegas que demandan perfiles profesionales cualificados.

Además, el conselleiro insistió en la importancia de que Galicia asuma cuanto antes las competencias en la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo, actualmente en manos del Estado, para reforzar las políticas activas de empleo dirigidas a la población migrante y mejorar la eficacia del sistema.

La participación gallega en este foro internacional refuerza su apuesta por un modelo de movilidad laboral sostenible, centrado en las personas y orientado a impulsar el desarrollo económico, tanto en origen como en destino.