La gallega Zara lidera las marcas españolas más valiosas en 2026 y concentra una cuarta parte del ranking Kantar BrandZ

En un contexto de expansión internacional y cambios en los hábitos de consumo, las grandes compañías españolas refuerzan el valor de sus marcas como uno de sus principales activos. El último informe Kantar BrandZ refleja este impulso con cifras récord y consolida un liderazgo que no cambia, pero sí se amplía.

Zara, BBVA y Grupo Santander se sitúan como las tres marcas españolas más valiosas en 2026 tras liderar el ‘top 30’. El ranking, elaborado a partir de la capitalización bursátil y la percepción de los consumidores, sitúa el valor conjunto de estas marcas en máximos históricos.

En total, las 30 principales enseñas alcanzan los 147.000 millones de dólares, tras crecer un 27 % en el último año, una subida que confirma la fortaleza del tejido empresarial español frente a otros mercados europeos.

Zara, buque insignia del grupo con sede en Arteixo Inditex, repite en lo más alto con un valor de 38.029 millones de dólares, un 12 % más, y mantiene una posición dominante gracias a su capacidad para adaptarse al consumidor y marcar tendencia en el sector. Su peso es tal que concentra cerca de una cuarta parte del valor total del ranking, situándose a la altura de varias marcas combinadas.

Por su parte, BBVA asciende al segundo puesto tras aumentar un 61 % su valor, hasta los 18.269 millones de dólares, impulsado por su equilibrio entre innovación y trayectoria. Le sigue Santander, que crece un 80 % y alcanza los 16.598 millones, apoyado en su posicionamiento global y su estrategia digital.

Energía, telecomunicaciones y distribución mantienen posiciones clave

En cuarta posición se mantiene Iberdrola, con 12.149 millones de dólares y un crecimiento cercano al 30 %, mientras que Movistar cae al quinto puesto tras perder un 21 % de su valor.

El peso de la banca se refuerza dentro del ranking, donde nueve entidades concentran un tercio del valor total. Destaca CaixaBank, en séptima posición, con un aumento del 94 %, así como la presencia de otras entidades como Sabadell, Bankinter y Abanca, que entra por primera vez.

La moda sigue siendo uno de los grandes motores del ranking. El grupo Inditex coloca cinco marcas: Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti y Stradivarius. A ellas se suma Mango, que crece un 15 % y supera los 2.100 millones de dólares.

En distribución, Mercadona se mantiene en novena posición tras crecer un 30 %, mientras El Corte Inglés consolida su presencia en el puesto 17 con un aumento del 11 %.

Entre las novedades del ranking destaca la entrada de Loewe, única firma de lujo presente, junto a Abanca y Cupra, que irrumpe como una de las marcas de automoción con mayor crecimiento en Europa.

El informe también refleja cambios en los hábitos de consumo, especialmente en el sector de bebidas, donde crece la demanda de opciones sin alcohol o de baja graduación. Esta tendencia se traduce en la menor presencia de marcas cerveceras como Mahou o Cruzcampo, que pierden posiciones.

Según Kantar, este escenario obliga a las empresas a reforzar su estrategia de marca, apostar por la diferenciación y adaptarse a un consumidor cada vez más exigente, clave para sostener el crecimiento en los próximos años.