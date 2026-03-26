Grupo Malasa amplía sus instalaciones en Cerceda con 12.000 metros cuadrados más para impulsar su producción

En un momento en el que la industria busca reforzar su competitividad y arraigo territorial, las empresas apuestan por ampliar capacidad productiva sin perder su vínculo con el entorno. Ese equilibrio entre crecimiento y compromiso local marca la hoja de ruta de algunas de las principales compañías gallegas.

Grupo Malasa ha anunciado su apuesta por Cerceda como base para consolidar y expandir su actividad, con un proyecto de ampliación que permitirá reforzar su capacidad productiva y atraer talento especializado.

El presidente del grupo, Javier Pérez Patiño, explicó durante una visita institucional que la compañía añadirá cerca de 12.000 metros cuadrados a sus actuales instalaciones en el polígono de O Acevedo, que ya cuentan con unos 60.000 metros cuadrados. “Mantener el arraigo local es una decisión estratégica y emocional”, señaló.

La visita contó con la presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y del alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, quienes conocieron de primera mano los planes de crecimiento de la empresa.

Fundado hace más de 30 años como una ferretería familiar, el grupo ha evolucionado hasta convertirse en un actor internacional en los sectores del retail, el contract y la obra civil. En la actualidad, cuenta con seis plantas productivas y una plataforma logística en España, además de una planta en México, y desarrolla actividad en 90 países tras ejecutar más de 45.000 proyectos.

El crecimiento de la compañía se apoya en la innovación, la calidad y el compromiso con el entorno, sin perder su carácter de empresa familiar. Un papel clave lo desempeña su equipo humano, formado por cerca de 1.200 empleados, de los cuales unos 800 trabajan en Cerceda, muchos de ellos con perfiles de alta especialización.

Desde la dirección se subraya también la importancia de la colaboración público-privada para consolidar un entorno favorable a la industria, el empleo y la expansión internacional.

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Por su parte, el delegado del Gobierno destacó el papel de compañías como Grupo Malasa en la transformación del modelo productivo gallego, al contribuir a generar empleo de calidad, impulsar la sostenibilidad y avanzar hacia una economía más competitiva y preparada para el futuro.