El nuevo convenio entre Abanca y la Federación Galega de Comercio busca potenciar la competitividad de los negocios locales

En un contexto marcado por la incertidumbre económica y el aumento de costes, el comercio de proximidad busca herramientas que le permitan mantener su actividad y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. En este escenario, la colaboración entre entidades financieras y asociaciones sectoriales cobra un papel clave.

Abanca y la Federación Galega de Comercio han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de dar respuesta a los principales retos del sector comercial gallego mediante condiciones financieras a medida.

La firma del acuerdo tuvo lugar en Lugo, con la participación de la directora territorial de Abanca en la provincia, Zaira Dapena, y el presidente de la federación, José María Seijas. Tras la rúbrica, ambas partes mantuvieron una reunión de trabajo para analizar la situación del comercio minorista, evaluar el inicio del año y anticipar los desafíos futuros.

El nuevo convenio se presenta como una solución integral que busca potenciar la competitividad de los negocios locales a través de una oferta ampliada de productos financieros y servicios especializados. Entre ellos destacan los préstamos personales e hipotecarios, las líneas de crédito, los anticipos de subvenciones, el aplazamiento de impuestos, el leasing, los avales y las líneas de descuento comercial.

Además, el acuerdo incorpora soluciones tecnológicas como los TPV físicos y virtuales, diseñados para facilitar los pagos, mejorar la gestión de cobros y adaptarse a las necesidades específicas de cada comercio.

Desde Abanca destacan también el papel de su unidad especializada en negocios, que cuenta con gestores formados en las necesidades del sector y un catálogo de soluciones adaptadas. Por su parte, la Federación pone en valor una colaboración que consideran clave para impulsar la dinamización del comercio gallego.

Más apoyo al comercio de proximidad

El acuerdo se enmarca en un contexto complejo, marcado por la situación geopolítica internacional y su impacto en los costes empresariales, lo que hace necesario reforzar el acceso a financiación y mejorar la capacidad de adaptación de los negocios.

En este sentido, ambas entidades trabajan ya en nuevas iniciativas conjuntas, como una nueva edición de los “Días Azules del Comercio Gallego”, una campaña orientada a incentivar las ventas y fomentar el consumo de proximidad en toda la comunidad.

Asimismo, el convenio incluye el impulso del plan Abanca Emprendedores y Profesionales, un instrumento dirigido a autónomos que busca complementar la jubilación mediante fórmulas de ahorro flexible.

Con esta renovación, Abanca y la Federación Galega de Comercio refuerzan su compromiso con el tejido empresarial gallego, apostando por soluciones que faciliten la actividad diaria y contribuyan a la sostenibilidad y crecimiento del comercio local.